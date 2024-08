"Nicht mehr meine Lebensgefährtin" Olympia-Stars Lea Schüller und Lara Vadlau haben sich getrennt

Lea Schüller (l.) und Lara Vadlau sind beides Profisportlerinnen. (jom/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 12:22 Uhr

Die deutsche Fußballnationalspielerin Lea Schüller und die österreichische Seglerin Lara Vadlau haben sich getrennt. Das gab letztere in einem Interview bekannt, nachdem sie olympisches Gold gewonnen hatte.

Lea Schüller (26) und Lara Vadlau (30) sind kein Paar mehr. Die Trennung der Sportstars bestätigte Vadlau in einem Interview mit Ö3 vom 9. August. Die Seglerin, die am Donnerstag gemeinsam mit Lukas Mähr (34) in Marseille eine Goldmedaille gewann, erklärte: "Lea ist nicht mehr meine Lebensgefährtin."

Natürlich sei sie sehr stolz auf sie "und wir sind auch immer noch sehr gute Freunde und ich drücke ihr alle Daumen der Welt". Letzteres spielt darauf an, dass Schüller bei Olympia mit der deutschen Fußballnationalmannschaft noch eine Chance auf Bronze hat. Am Freitag steht das entscheidende Spiel gegen Spanien an (15 Uhr/ZDF).

Das Ex-Paar hatte seine Beziehung immer wieder in der Öffentlichkeit gezeigt und gemeinsame Instagram-Schnappschüsse oder -Clips mit seinen Fans geteilt. Die Beiträge sind auch nach der Trennung noch auf den Profilen zu finden. Vor den Olympischen Spielen hatte sich Schüller noch auf die gemeinsame Teilnahme bei Olympia gefreut.

Sportliche Erfolge

Die österreichische Seglerin Lara Vadlau aus Kärnten ist mehrfache Welt- und Europameisterin in der 470er-Klasse. In der 470er-Mixed-Veranstaltung bei Olympia holte sie sich nun mit Mähr die Goldmedaille. Das Duo bescherte damit Österreich die erste Goldmedaille bei diesen Spielen.

Lea Schüller steht seit Juli 2020 beim FC Bayern München unter Vertrag, für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt sie seit 2017. Im Olympia-Halbfinale gegen die USA fiel sie aufgrund einer Entzündung der Patellasehne aus, im Spiel um Platz drei soll sie wieder dabei sein. Der DFB gab dazu an diesem Freitag bekannt: "Kapitänin Alexandra Popp und Stürmerin Lea Schüller kehren in das 18er-Aufgebot zurück und stünden damit beide für das Spiel um Platz 3 des Olympischen Fußballturniers heute zur Verfügung."