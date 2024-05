Biopic "Die Fotografin" Oscarpreisträgerin Kate Winslet kommt zum Filmfest München

Hollywoodstar Kate Winslet, hier bei der Premiere der Serie "The Regime", stellt im Sommer in München ihren Film "Die Fotografin" vor. (lau/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 17:46 Uhr

Hollywood-Glanz an der Isar: Weltstar Kate Winslet kommt im Sommer zum Filmfest München, um ihr neuestes Werk vorzustellen. Auch mit einem CineMerit Award wird der "Titanic"-Star geehrt.

Ein besonderer Star-Gast in der bayerischen Landeshauptstadt: Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48) wird im Sommer das Filmfest München mit einem Besuch beehren, wie das Festival am 8. Mai per Pressemitteilung bekannt gab. Der Star aus Filmen wie "Titanic" und Serien wie "Mare of Easttown" stellt bei der 41. Ausgabe des Filmfests München sein neuestes Werk "Die Fotografin" (Originaltitel: "Lee") vor. Der Film handelt von der legendären Kriegsfotografin Lee Miller (1907-1977). Daneben erhält Winslet den CineMerit Award.

Video News

Biopic über Pionierin der Kriegsfotografie

Vom 28. Juni bis 7. Juli findet in diesem Jahr das Filmfest München statt. Kate Winslets Film "Die Fotografin" wird dort als Europapremiere gezeigt. Den CineMerit Award für herausragende künstlerische Leistungen erhält der Weltstar auf dem Filmfestival obendrein. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Kate Winslet die Europapremiere mit uns in München feiert. 'Die Fotografin' ist ein wunderbar intensives Charakterportrait", erklären Festivaldirektor Christoph Gröner und die künstlerische Co-Leiterin Julia Weigl in einem gemeinsamen Statement.

In "Die Fotografin" wirken neben Hauptdarstellerin Winslet auch Oscarpreisträgerin Marion Cotillard (48), die Oscar-nominierte US-Darstellerin Andrea Riseborough (42) sowie Komiker und Schauspieler Andy Samberg ("Brooklyn 99", 45) und Alex Skarsgård ("Succession", 47) vor der Kamera mit.

Neben Winslet erhält in diesem Jahr auch die legendäre US-Schauspielerin Jessica Lange (75) einen CineMerit Award auf dem Filmfest München. Zu vorherigen Preisträgern gehörten unter anderem Ralph Fiennes (61), Emma Thompson (65) und Michael Caine (91).