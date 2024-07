Film Kate Winslet: Parallelen zu ihrer Filmfigur

CineMerit Award For Kate Winslet - Munich Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2024, 08:00 Uhr

Kate Winslet glaubt, dass ihre schlimme Rückenverletzung, die sie sich bei den Dreharbeiten zu ‘Lee’ zugezogen hat, von dem verstorbenen Helden des Zweiten Weltkriegs verursacht wurde.

Die 48-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Kriegsfotografin Elizabeth „Lee“ Miller, die Bilder von Nazi-Konzentrationslagern machte, um der Welt die verborgenen Schrecken des Regimes zu zeigen. Sie verriet, dass sie glaubt, der Geist des Kriegshelden habe ihr drei „massive Hämatome“ an der Wirbelsäule zugefügt, damit der Filmstar wirklich verstehen könne, was sie während des Konflikts durchgemacht hat. Sie sagte de Zeitung ‘Daily Mirror’: „Ich hatte wirklich große Schmerzen, aber dann dachte ich mir: ‚Das ist wahrscheinlich Lee. Sie tut mir das wahrscheinlich an, weil sie sich bekanntlich den Rücken verletzt hat.’”

Die Schauspielerin, die in dem Film an der Seite von Josh O’Conner, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard und Andy Samberg spielt, stürzte bei den Dreharbeiten zu einer Szene, in der Lee eine Straße in der französischen Küstenstadt Saint Malo hinunterrennt, während diese 1944 bombardiert wird, und gab zu, dass sie befürchtete, ihre Rückenverletzung könnte die Produktion des Films beeinträchtigen. Sie fügte hinzu: „Wir drehten Kriegsszenen und am Tag zuvor rutschte ich aus. Ich verletzte mich wirklich sehr schwer am Rücken und dachte: ‚Oh Gott, sind wir in Schwierigkeiten? Was sollen wir nur tun?’ Also sagte ich mir: ‚Ich mache einfach weiter, es wird schon wieder.’“ Obwohl sie bereit war, eine tapfere Miene aufzusetzen, räumte die ‘Titanic’-Darstellerin ein, dass sie nicht ganz nach der Methode vorgehen und eine der experimentellen Behandlungen des Kriegshelden kopieren wollte. Die Oscar-Preisträgerin sagte: „Um die Schmerzen zu lindern, ließ sie sich sogar einmal einen Bären – einen echten Bären – auf den Rücken setzen. Sie dachte, das würde ihr helfen. Das habe ich nicht getan!“