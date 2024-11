Stars Pamela Anderson: Dankbar für Herausforderungen

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 09:00 Uhr

Die 'Baywatch'-Ikone reflektiert über die Herausforderungen in ihrem Leben.

Pamela Anderson ist „dankbar“ für all die Schwierigkeiten, die sie in ihrem Leben erlebt hat.

Die US-Schauspielerin wurde in den 90er Jahren dank ihrer Rolle in ‚Baywatch‘ berühmt. In die Schlagzeilen geriet sie aber vor allem wegen ihres Privatlebens. Die 57-Jährige war bereits fünf Mal verheiratet. Heute glaubt die Darstellerin, dass sie durch diese Erfahrungen wichtige Lektionen gelernt hat.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ verrät sie: „Ich glaube nicht, dass ich versagt habe. Jede Liebe, jede Erfahrung ist eine Lernerfahrung und ich bin dankbar für alles. Aber im Nachhinein sehe ich eine Person, die schon früh in ihrem Leben ein Trauma erlebt hat.“

Die Blondine, die in den 90er Jahren zum Sexsymbol wurde, erklärte, dass sie ein bestimmtes Image anstrebte, um sich selbst zu „schützen“ und andere Leute „glücklich zu machen“. Pamela gesteht: „Und dann habe ich mich einfach selbst ertappt und gesagt: ‚Was mache ich hier? Mit wem konkurriere ich? Was versuche ich zu erreichen?‘ Wenn ich mir meine Vergangenheit anschaue, denke ich, dass ich keine Kontrolle hatte. Ich stamme aus keiner Entertainment-Familie. Ich stamme aus gar nichts. Ich habe einfach nach und nach gelernt.“