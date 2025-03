Film Pamela Anderson neben Ellen Burstyn und Taika Waititi in ‚Place to Be‘

Pamela Anderson - People Chanel 234 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 14:00 Uhr

Pamela Anderson wird die Hauptrolle in dem neuen Drama ‚Place to Be‘ spielen.

Die 57-jährige ‚The Last Showgirl‘-Darstellerin wird in dem Film neben Ellen Burstyn (92) und Taika Waititi (49) zu sehen sein, während Kornél Mundruczó Regie führt. Der 49-jährige Filmemacher sagte, er sei „begeistert“, eine so talentierte Besetzung zu haben.

Gegenüber ‚Deadline‘ verriet der Regisseur: „Ich liebe Pamela wirklich – sie ist so eine vielseitige Schauspielerin, und ihre jüngste Leistung in ‚The Last Showgirl‘ war unglaublich. Sie hat so viel Mut bewiesen, und ich freue mich riesig, mit ihr zusammenzuarbeiten.“ ‚Place to Be‘ folgt der geradlinigen Brooke (Burstyn) und dem geschiedenen Nelson (Waititi), die sich auf eine Reise von Chicago nach New York begeben, um eine verlorene Brieftaube nach Hause zurückzubringen. Anderson wird Brookes Tochter Molly darstellen, die nach dem Scheitern ihrer zweiten Ehe versucht, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen. Molly hat aber Angst, ihre betagte Mutter loszulassen, und will sie nicht in ein Altersheim bringen.

‚Place to Be‘ – der Berichten zufolge derzeit in Sydney gedreht wird – wurde von ‚Pieces of a Woman‘-Autorin Kata Wéber geschrieben, während Jomon Thomas, Megan Wynn und Alexander Rodnyansky produzieren. Natalya Pavchinskaya (S’YA Concept), Stuart Manashil, Pankaj Mamtora (Lonestar Films), Kanesh Mohana Sundaram (GVKM Elephant Pictures), Ashley Levinson, Sam Levinson, Viktoria Petranyi, David Edelstein und der verstorbene Kevin Turen sind als ausführende Produzenten aufgeführt.