Mit Country-Star verwechselt Pamela Anderson wurde „im Flugzeug beinahe ermordet“

Pamela Anderson bei den Golden Globes 2025. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 12:22 Uhr

Schauspielerin Pamela Anderson erinnert sich in einem aktuellen Interview an einen schockierenden Vorfall: Ein wütender Flugzeugpassagier hielt sie für ein Mitglied der Country-Band The Chicks und wollte die Schauspielerin tätlich angreifen. Er habe sie "beinahe ermordet", so Anderson.

Der einstige "Baywatch"-Star Pamela Anderson (57) wurde in einem Flugzeug Opfer einer Verwechslung, die beinahe ein schlimmes Ende genommen hätte. In Joshs Horowitz' Podcast "Happy Sad Confused" erinnerte sich die heute 57-Jährige an die bedrohliche Situation über den Wolken.

"Ein Mann kam zu mir und fragte, ob ich wüsste, was dieses Land für mich getan habe", erzählte Anderson. "Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, was habe ich nur ausgefressen?'" Offenbar habe der Passagier die Schauspielerin nicht für den Fernsehstar gehalten, sondern für ein Mitglied der berühmten Country-Band The Chicks, früher noch bekannt als The Dixie Chicks.

Stewardess musste Angreifer festhalten

Wann immer Anderson in seine Richtung schaute, habe der Mann sie wütend angeknurrt. Schließlich habe dieser sogar versucht, körperlich gewalttätig zu werden. "Eine Stewardess musste ihn auf seinem Sitz festhalten, weil er mich attackieren wollte", berichtete die Schauspielerin. "Er dachte, ich sei ein Dixie Chick. Erinnert ihr euch an die ganze Dixie-Chicks-Sache? Ich wurde in einem Flugzeug fast ermordet."

Wann genau sich der Vorfall abspielte, ließ Anderson offen. Vermutlich geschah es aber im Zuge der heftigen Kontroverse um The Chicks im Jahr 2003. Damals hatte Frontsängerin Natalie Maines (50) bei einem Konzert in London den Irakkrieg und den damaligen US-Präsidenten George W. Bush (78) scharf kritisiert, wie übereinstimmend US-amerikanische Medien berichteten. Damit positionierte sich die Band überraschend politisch links und zog damals den Hass vieler konservativer Country-Fans auf sich.

Radiostationen verbannten Songs der Band

In der Folge wurden die Songs der Band von vielen Country-Radiostationen verbannt. The Chicks erhielten Morddrohungen und viele Fans boykottierten ihre Konzerte oder zerstörten ihre Alben – trotz einer späteren Abschwächung der Aussagen, die viele jedoch als ein bloßes taktisches Zurückrudern aus Angst vor finanziellen Einbußen werteten. 2006 zog Maines ihre vermeintliche Entschuldigung in einem Interview mit dem "Time Magazine" auch endgültig zurück: Bush habe ihrer Meinung nach keinen Respekt verdient.

Auch wenn Anderson den Flugzeug-Vorfall als "eher unbedeutend" bezeichnet, gab sie zu, dass er sie zutiefst erschüttert habe. "Ich hatte danach ein bisschen Flugangst", so die Schauspielerin im Podcast-Gespräch.