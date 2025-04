Stars Adam DeVine: Zac Efron hat ihn geghostet

Adam DeVine and Zac Efron - AVALON - June - 2016 - Los Angeles - Mike And Dave Need Wedding Dates BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 16:00 Uhr

Adam DeVine behauptet, dass ihn sein Freund Zac Efron „ignoriert“ habe, nachdem er von ihm um eine Unterkunft gebeten wurde.

Der 41-jährige Schauspieler, der im Jahr 2016 an der Seite von Zac im Film ‚Mike and Dave Need Wedding Dates‘ mitspielte, erhielt völlig unerwartet einen Anruf von Efron, der ihn fragte, ob er zwei Wochen bei ihm und seiner 33-jährigen Ehefrau Chloe Bridges in ihrem Strandhaus verbringen könne.

Der ‚High School Musical‘-Star sei bei dem Paar jedoch nie aufgetaucht. Nachdem Adam ihm wiederholt geschrieben hatte, habe er nichts mehr von dem 37-jährigen Darsteller gehört. In einer Folge des ‚In Depth with Graham Bensinger‘-Podcasts sagte Adam: „Er war irgendwo auf einer privaten Insel und sagte: ‚Hey Mann, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich vermisse.‘ Und ich sagte: ‚Ich vermisse dich auch, Alter.'“ Zac habe ihn dann gefragt, ob er sein Strandhaus noch habe und zwei Wochen bei ihm übernachten könne. DeVine erzählte: „Und ich sagte: ‚Äh, ja, ja, ja, komm und bleib bei mir.‘ Und er sagte: ‚Okay, ich rufe dich morgen an, um alle Einzelheiten zu besprechen, und dann bin ich Anfang nächster Woche da, okay?'“ Adam habe seiner Ehefrau Chloe, die ebenfalls mit Adam und Zac im Film mitspielte, daraufhin davon erzählt, dass der ‚Baywatch‘-Star bei ihnen wohnen würde. Adam fügte hinzu, dass sein Kumpel aber nie bei ihnen angekommen sei und ihn seither ignoriert habe: „Und dann hat er mich ignoriert, Alter. Hat mich nie zurückgerufen.“