Was der Name bedeutet Paris Hilton: Darum heißt ihre Tochter London

Paris Hilton hat zwei Kinder. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 14:31 Uhr

London Marilyn - so heißt Paris Hiltons Tochter, die im November geboren wurde. Die beiden Namen haben eine besondere Bedeutung für die Hotelerbin. "Ich habe London als Namen gewählt, weil es eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt ist", erklärt sie.

Paris Hilton (43) verrät Details zum Namen ihrer Tochter. Am 11. November 2023 kam das zweite Kind von ihr und ihrem Ehemann Carter Reum (43) via Leihmutter zur Welt. Wenig später machte die Hotelerbin ihren Namen publik: London Marilyn. "Ich habe London als Namen gewählt, weil es eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt ist. Und seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer davon geträumt, eine kleine Tochter namens London zu haben", erklärt sie in ihrem Podcast "I am Paris".

"Außerdem finde ich, dass Paris und London zusammen so niedlich klingen, und es ist einfach ein schöner und einzigartiger Name", fährt sie fort. Den Zweitnamen wählte sie – wie schon bei ihrem Sohn Phoenix Barron (1) – zur Erinnerung an ihre Großeltern. "Ich wollte meine Großmutter, Marilyn, ehren. Ich finde, es ist ein wunderschöner Name. Und Phoenix, sein zweiter Vorname ist Barron, der Name meines Großvaters. "Ich liebe sie beide so sehr", berichtet Hilton. Außerdem hege sie große Sympathien für Marilyn Monroe (1926-1962).

Erstes Foto von London im April

Vor wenigen Tagen hat Paris Hilton ihre Tochter in den sozialen Medien erstmals richtig vorgestellt. "Ich bin so dankbar, dass sie hier ist. Ich schätze wirklich jeden Moment, den ich mit ihr verbringe. Zusammen mit Phoenix haben mir meine Engel eine Liebe gezeigt, von der ich nicht einmal wusste, dass sie so tief gehen kann, bevor ich ihre Mutter wurde", schrieb sie auf Instagram zu Familienfotos.

Die US-Amerikanerin und Carter Reum sind seit 2019 zusammen. Zwei Jahre später feierten sie ihre Traumhochzeit. Hilton träumte schon lange davon, eine Familie zu gründen. Im Januar 2023 verkündete sie schließlich die Geburt ihres ersten Kindes Phoenix. Zehn Monate später kam London auf die Welt.