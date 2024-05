Stars Paris Hilton: Das Muttersein ist ein Lernprozess

Paris Hilton x Tan-Luxe Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 18:00 Uhr

Paris Hilton hat darauf bestanden, dass sie als frischgebackene Mama „immer noch dazu lernt“, nachdem Fans in den sozialen Medien Bedenken äußerten.

Die 43-jährige Prominente, die mit ihrem Ehemann Carter Reum ihren 16 Monate alten Sohn Phoenix und ihre sechs Monate alte Tochter London großzieht, meldete sich zu Wort, nachdem ihre TikTok-Follower vor kurzem in einem Video die Art und Weise in Frage stellten, wie der Star die Autositze ihrer Kinder für eine Reise eingebaut hatte.

Trotz gegenteiliger Ratschläge baute Hilton die Sitze nämlich in Fahrtrichtung ein. Daraufhin teilte Paris einen weiteren Clip, in dem ihre Kids schließlich in rückwärts gerichteten Sitzen saßen und schrieb dankbar: „Danke für die Ratschläge der Mütter, ich lerne immer noch dazu.“ Nach Angaben der California Highway Patrol sollten Kinder unter zwei Jahren in einem rückwärts gerichteten Autositz fahren, bis sie 40 Pfund oder mehr wiegen oder 40 Zoll oder noch größer geworden sind. Einer von Hiltons Followern war froh darüber, dass Paris den Kommentar nicht „beleidigt“ aufnahm. Die Geschäftsfrau antwortete: „Nein, ich nehme es euch nicht übel. Ich bin eine frischgebackene Mama und lerne immer weiter dazu. Deshalb schätze ich die Ratschläge, wenn sie freundlich sind, denn ich versuche einfach, die beste Mutter zu sein, die ich nur sein kann.“ Und auch ein anderer Fan lobte Paris dafür, dass sie sich „verletzlich und nicht perfekt“ gezeigt hat, und schrieb: „Niemand ist perfekt, ich liebe dich.“