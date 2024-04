Beauty & Fashion Paris Hilton: Zusammenarbeit mit Tan-Luxe für neuen Selbstbräuner

Paris Hilton Vanity Fair Oscars Party - March 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2024, 16:00 Uhr

Paris Hilton verriet, dass sie überzeugt davon sei, dass ihr neuestes Produkt „die Zukunft des Bräunens“ sein wird.

Die 43-jährige Hotelerbin tat sich mit der Beauty-Marke Tan-Luxe zusammen, um ihr eigenes Produkt zu entwickeln, das ein Selbstbräuner für den Körper ist.

Und jetzt bestand Paris darauf, dass sich der neue Selbstbräuner von anderen Bräunungsprodukten auf dem Markt unterscheidet. Als Hilton erklärte, warum sie ihr eigenes Bräunungsprodukt auf den Markt bringen wollte, erzählte sie in einem Gespräch gegenüber ‚WWD‘: „So viele Trends, die ich ins Leben gerufen habe, sind auf organische, echte Weise umgesetzt worden. Das sind einfach Dinge gewesen, die ich liebte. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, mich aus der Sonne fernzuhalten, und deshalb hatte ich die Spray Tans entdeckt. Jetzt haben wir aber ein Produkt, das eine so schöne Farbe hat, wirklich funktioniert und so ist, als würde man eine Hautpflege auftragen, die einen bräunt … Ich bin Expertin für Bräunung, aber Tan-Luxe ist der Experte für Bräunungsprodukte. Wir haben unsere kreativen Köpfe zusammengebracht, um das zu entwickeln, was unserer Meinung nach die Zukunft des Bräunens ist.“ Paris‘ neuer Selbstbräuner trägt den Namen „The Future“ und verfügt über die neue Triple Tan Plus-Technologie von Tan-Luxe, die angeblich mit nur einer Anwendung mindestens 10 Tage lang halten soll.