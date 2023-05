Stars Patricia Blanco: Wieder Single

Patricia Blanco - München Juni 2016 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2023, 18:01 Uhr

Die Tochter von Roberto Blanco und ihr Verlobter Andreas Ellermann gehen getrennte Wege.

Patricia Blanco und Andreas Ellermann gehen getrennte Wege.

Schon seit längerem spekulierte die Klatschpresse, ob die Verlobung der beiden Stars überhaupt noch aktuell sei. Erst vor kurzem hatte Ellermann Schlagzeilen gemacht, nachdem bekannt wurde, dass er der zeitweise verschollenen Nadja Abd El Farrag eine Wohnung besorgt hätte. Ist die Bohlen-Ex möglicherweise Schuld an der Trennung? Dazu erklärte Ellermann im Interview mit BILD: „Ich unterstütze sie in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Ich habe zurzeit keine Partnerin an meiner Seite und habe sie deshalb gefragt, ob sie mitkommt.“

Derzeit lebe Patricia Blanco noch auf dem Anwesen des Multimillionärs, während er sich ein Hotelzimmer genommen habe. „“Das ist sie mir wert, wir waren vier Jahre zusammen. Ich bin kein Schurke, der einfach die Schlösser wechselt und eine Frau rausschmeißt. Sie kann erst mal im Haus bleiben. Ich gehe ins Hotel – der Klügere gibt nach“, verrät Ellermann weiter. Über die Trennung an sich gibt er preis: „Wir haben uns getrennt und sind zu der Auffassung gekommen, dass jeder alleine leben sollte. Wir sind im Guten und friedlich auseinandergegangen. Die Beziehung ist von meiner Seite beendet und es gibt kein Zurück!“