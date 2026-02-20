Stars Patrick Dempsey teilt Details über Eric Danes letzte Wochen

Eric Dane attends the "Countdown" Premiere and After-Party on June 18, 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 18:00 Uhr

Der 'Grey's Anatomy'-Schauspieler erinnert sich an die letzten Monate seines ehemaligen Co-Stars zurück.

Eric Dane konnte laut Patrick Dempsey nicht mehr richtig sprechen, bevor er starb.

Der ‚Grey’s Anatomy‘-Schauspieler verstarb am Donnerstag (19. Februar) im Alter von 53 Jahren – zehn Monate, nachdem er seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) öffentlich gemacht hatte. Sein ehemaliger Co-Star aus der Arztserie hatte miterlebt, wie sich Erics Lebensqualität in den vergangenen Monaten „rapide“ verschlechterte.

Dennoch möchte er ihn vor allem für die „Freude“ in Erinnerung behalten, die er ans Set mitbrachte. Im Gespräch mit ‚Virgin Radio‘ enthüllte Patrick: „Ich bin wirklich sehr traurig für seine Kinder. Ich stand mit ihm in Kontakt, wir haben geschrieben – ich habe etwa vor einer Woche mit ihm gesprochen, und einige gemeinsame Freunde haben ihn besucht.“

Anschließend sprach der 60-Jährige über den Gesundheitszustand seines ehemaligen Kollegen vor dessen Tod. „Er begann wirklich, seine Fähigkeit zu sprechen, zu verlieren. Er war ans Bett gefesselt, und es fiel ihm sehr schwer zu schlucken. Seine Lebensqualität verschlechterte sich so schnell“, berichtete er.

Weiter erinnerte sich Patrick: „Er war der witzigste Mensch – es war eine solche Freude, mit ihm zu arbeiten. Ich möchte ihn genau so in Erinnerung behalten, denn jedes Mal, wenn er am Set war, brachte er so viel Spaß hinein. Er hatte einen großartigen Sinn für Humor.“ Die Zusammenarbeit mit Eric sei äußerst unkompliziert gewesen, und die beiden hätten sich sofort verstanden. „In unserer ersten Szene kam er, in all seiner Pracht, mit einem Handtuch aus dem Badezimmer – sah umwerfend aus und ließ einen sich völlig unsportlich und unbedeutend fühlen“, erzählte der Darsteller.

Patrick betonte, zwischen ihm und Eric habe es am Set von ‚Grey’s Anatomy‘ „nie wirklich Konkurrenz“ gegeben, da sie sich von Anfang an „blendend verstanden“ hätten. „Da war einfach dieser wunderbare gegenseitige Respekt. Er war unglaublich intelligent. Ich werde mich immer an die lustigen Momente erinnern, die wir zusammen hatten, und die Freude feiern, die er in das Leben anderer Menschen gebracht hat“, betonte er.