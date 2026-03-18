Stars Eric Dane soll mit öffentlicher Gedenkfeier geehrt werden

Eric Dane - April 2022 - Getty Images - Euphoria Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 09:00 Uhr

Eric Dane wird nach seinem Tod im vergangenen Monat nun mit einer öffentlichen Gedenkfeier geehrt.

Der ‚Grey’s Anatomy‘-Star starb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen die degenerative neurologische Erkrankung ALS. Nun wurde bekannt, dass Fans bei einer besonderen Veranstaltung die Möglichkeit bekommen sollen, Abschied zu nehmen.

Ein Nahestehender aus dem Umfeld seiner Witwe Rebecca Gayheart sagte gegenüber ‚TMZ‘, dass die Familie von den weltweiten Beileidsbekundungen und Ehrungen tief bewegt sei, was sie dazu veranlasst habe, eine öffentliche Feier zu Erics Ehren zu organisieren, um sein Leben zu zelebrieren. Die Veranstaltung soll sowohl für die Fans gedacht sein als auch dafür sorgen, dass Eric „lächelt, sich geliebt fühlt und weiß, dass sein Leben nicht umsonst war“.

Rebecca (54) äußerte sich erst kürzlich zum Tod ihres Mannes und gab zu, dass sie und ihre Töchter Billie (15) und Georgia (14) sich noch immer „in einem Schockzustand“ befinden. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich möchte einfach allen dafür danken, dass sie in den letzten Jahren so freundlich zu uns waren. Es war herausfordernd und zugleich bedeutungsvoll, und die Menschen sind freundlich.“ Es falle ihr zwar schwer, all die Liebe anzunehmen, die ihr von überall entgegenkommt, dennoch weiß sie die Unterstützung sehr zu schätzen. Sie fügte über die vielen Fans und Weggefährten ihres Mannes hinzu, die nun die Familie des Schauspielers supporten wollen: „Sie haben mich und die Mädchen in den letzten zwei Wochen getragen, und ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden. Ich denke, sie bleiben langfristig. Hollywood hat einen schlechten Ruf. Das macht mich irgendwie wütend, denn wir haben eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen, und ich bin so dankbar für sie.“

In den letzten Wochen seines Lebens nahm Eric an einem KI-Stimmenwiederherstellungsprojekt mit ElevenLabs teil, das ihm half, mithilfe einer synthetischen Stimme, die aus früheren Aufnahmen erstellt wurde, wieder zu kommunizieren. Er sei „sichtlich emotional“ gewesen, als er das Ergebnis hörte. Rebecca sagte: „Eric war sehr aufgeregt darüber, weil er seine Stimme verlor und es für ihn jeden Tag schwieriger wurde, sich zu verständigen. Es wurde also dringend.“ Erich habe sehnsüchtig darauf gewartet, seine Stimme wieder zu hören, und als die Familie sie von ElevenLabs bekam, war das ein großer Moment, wie Rebecca beschreibt: „Es war ein kraftvoller Moment. Wir spielten sie ab, und Eric wurde sichtlich emotional. Und als ich sie hörte, habe ich geweint. Ich glaube, jeder im Raum hat geweint.“

Wenige Tage später spielte das Paar die Stimme auch ihren Töchtern vor, die begeistert waren, wie sehr die künstliche Stimme tatsächlich nach ihrem Vater klang. Die einzige Enttäuschung der Familie ist, dass Eric sie nicht mehr lange nutzen konnte. Rebecca sagte: „Wir hatten alle große Probleme mit dem Stimmverlust, den er bereits erlebte. Zu wissen, dass wir das in der Hinterhand hatten, fühlte sich sehr gut an. Ich bin traurig, und ich weiß, Eric ist es auch, dass wir es nie wirklich nutzen konnten.“