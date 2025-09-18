Stars Paul Newmans Familie: Hommage an Robert Redford

Robert Redford and Paul Newman - 1969 - Butch Cassidy and the Sundance Kid - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 11:00 Uhr

Die Familie von Paul Newman hat Robert Redford nach seinem Tod Tribut gezollt.

Die Hollywood-Legenden spielten gemeinsam in den Filmen ‚Zwei Banditen‘ und ‚Der Clou‘ mit. Newmans Tochter Nell beschrieb ihre Beziehung als „eine Filmfreundschaft, die sich zu einer ernsthaften Freundschaft entwickelte“.

Sie sagte gegenüber ‚People‘: „Sie hatten zwei großartige Filme zusammen gedreht, und das war eine wirklich starke Verbindung. Ich glaube, das hat sie zusammengebracht.“ Nell Newman reflektierte auch darüber, wie Redford – der am Dienstag (16. September) im Alter von 89 Jahren verstorben ist – einen „guten Einfluss“ auf ihren Vater hatte, der 2008 im Alter von 83 Jahren starb. „Ich glaube, er war auch ein echter Katalysator für das Interesse meines Vaters an Umweltfragen, weil Bob seiner Zeit schon weit voraus war. Ich glaube, er hatte einen guten Einfluss auf meinen Vater. Bob war ein stiller Philanthrop. Er hat viele Dinge unterstützt, aber er war nicht auffällig. Mein Vater mochte keine lauten Philanthropen“ so Newmans Tochter. Sie fügte hinzu: „Ich weiß, dass Bob in Sachen Umweltfragen seiner Zeit voraus war. Er war ein echter Gesprächspartner für meinen Vater.“

Newman erzählte auch, wie Redford ihr nach ihrem College-Abschluss half, eine Stelle bei Umweltorganisationen zu finden. Sie erinnerte sich: „Er war ein liebenswerter Mann, und ich habe ihn in guter Erinnerung, weil er mir nach meinem College-Abschluss zu einem Job verhalf. Er war in dieser besonderen Phase meines Lebens so warmherzig und hilfsbereit.“