Stars Perez Hilton: Darum hält er die Details seines ’sehr realen‘ Gottes-Erlebnisses geheim

Perez Hilton - JAN 15 - CBB launch, Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 09:00 Uhr

Perez Hilton möchte seine „sehr reale Erfahrung“ mit Gott privat halten, nachdem er im Krankenhaus beinahe gestorben wäre.

Im vergangenen Monat gab der 48-jährige Star bekannt, dass er 21 Tage im Krankenhaus verbracht hatte, wo er gegen eine Sepsis kämpfte, die zu zwei Operationen und verschiedenen gesundheitlichen Problemen führte – darunter eine tiefe Venenthrombose, Flüssigkeit in der Lunge, Nierenprobleme und Herzrhythmusstörungen. Währenddessen habe er gespürt, wie Gott sich ihm „offenbarte“ und ihm bei seiner „wundersamen“ Genesung half.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mail‘ sagte er aber: „Manche Dinge sollten privat bleiben, und was zwischen mir und Gott passiert ist, war so real, so kraftvoll und so persönlich, dass ich es zwischen mir und Gott behalten möchte.“ Was für ihn zähle, sei seine persönliche Beziehung zu Gott, und er bete nun mehrmals am Tag, und weine: „Aber in letzter Zeit sind es nur Freudentränen. Freudentränen.“

Der Promi-Blogger und ehemalige ‚Celebrity Big Brother UK‘-Teilnehmer gab dennoch einige Einblicke und erinnerte sich daran, dass er äußerlich „sehr ruhig“ wirkte, während er innerlich große Angst hatte zu sterben. Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich, es war spät in der Nacht, und meine liebe, starke Mutter war jeden Tag ins Krankenhaus gekommen, aber dieser Vorfall passierte nachts. Ich war gleichzeitig still und äußerlich sehr ruhig, aber innerlich geriet ich in Panik, mein Kopf raste, und ich dachte, ich würde sterben.“

Perez betonte außerdem, dass diese Erfahrung ihm geholfen habe, sich selbst für vergangene Fehler zu vergeben. Das Wissen, dass Gott ihn liebe und ihm vergebe, sei heilend gewesen, weil er sich dadurch selbst verzeihen konnte. Er verglich sein früheres Verhalten mit dem eines „Drogenabhängigen“, der nicht aufhören kann, weil er den „Kick“ sucht, und erklärte: „Es ist, als wäre man drogenabhängig und würde Geld von den Eltern stehlen, um Drogen zu kaufen. Man weiß, dass es falsch ist, und es ist einem egal. Man will nur diesen Kick. Und genau das habe ich getan.“ Perez räumte ein, dass er in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, die „sehr öffentlich“ waren. Er fügte hinzu: „Zu denen ich stehe. Die ich bereue, für die ich mich zutiefst schäme und für die ich mich wiederholt entschuldigt habe – öffentlich und privat.“