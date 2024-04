Stars Peter André: Seine Tochter hat noch keinen Namen

Bang Showbiz | 15.04.2024, 11:16 Uhr

Bang Showbiz | 15.04.2024, 11:16 Uhr

Der britische Sänger und seine Frau konnten sich noch nicht auf einen Namen für ihr Baby einigen.

Peter André überlässt es seiner Frau Emily, einen Namen für ihr Baby auszusuchen, weil sie sich nicht einigen können.

Der britische Popstar und seine Lebensgefährtin haben Anfang des Monats eine Tochter bekommen, die aber noch keinen Namen hat. Der Grund: Die frisch gebackenen Eltern haben keinen gefunden, der ihnen zusagt. Deshalb hat der Sänger beschlossen, seine Frau die Entscheidung treffen zu lassen.

In seiner Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin schreibt er: „Wir befinden uns gerade alle in einer Babyblase und Emily und dem Baby geht es großartig. Alles fühlt sich perfekt an. Wir haben Namen ausprobiert, die unsere Freunde und Familie vorgeschlagen haben, aber Emily und ich scheinen uns darüber nicht einig zu sein. Ich denke, es ist nur fair, dass Emily entscheidet – ich hoffe, sie wählt einen guten Namen aus.“

Das Paar hat bereits die Kinder Amelia (10) und Theo (7) zusammen. Peter ist außerdem Vater von Junior (18) und Princess (16), die er mit seiner Ex-Frau Katie Price hat. Der Zeitpunkt der Geburt sei perfekt gewesen. „Es war großartig, dass die Kinder in den Ferien nicht in der Schule waren, so dass wir als Familie Zeit miteinander verbringen konnten“, erzählt der 51-Jährige. „Während wir einen Namen ausarbeiten, versuchen wir gerade, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Der Schlafmangel ist bereits real!“