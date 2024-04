Eko Fresh und Co. Neue Staffel startet: Diese Musiker sind bei „Sing meinen Song“ dabei Am 23. April startet die elfte Staffel „Sing meinen Song“. Gastgeber ist bereits zum vierten Mal Johannes Oerding. Die anderen sechs Ausnahmekünstler plus einem Specialguest sind erstmals beim Tauschkonzert dabei und werden die größten Hits ihrer Kollegen interpretieren.