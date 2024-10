Nach Berichten über heftigen Streit Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa melden sich zu ihrem „Konflikt“

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben zusammen zwei kleine Söhne. (ae/spot)

SpotOn News | 09.10.2024, 09:32 Uhr

Nach Berichten über einen heftigen Streit zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa hat sich das Paar in einem gemeinsamen Statement geäußert. Darin bitten sie vor allem um Ruhe - sie wollen "im Sinne ihrer Kinder" handeln.

Erst vor wenigen Wochen kam ihr zweiter gemeinsamer Sohn zur Welt, nun gibt es böse Schlagzeilen um Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa. Nach Medienberichten über einen schweren Streit inklusive Polizeieinsatz in ihrem Haus in der Nacht zum 7. Oktober, hat das Paar auf seinen jeweiligen Instagram-Seiten ein gleichlautendes Statement veröffentlicht.

"Das möchten wir nicht"

Am späten Dienstagabend hieß es in ihren Instagram-Storys: "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äußern. Die Presse versucht den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird." Sie würden verstehen, dass viele Menschen Fragen hätten. Dennoch bitten sie darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

Als Erstes hatte "Bild" über die angeblichen Vorfälle berichtet. Den Vorwurf der häuslichen Gewalt weist der Anwalt des Sängers jedoch ausdrücklich zurück: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt", wurde Simon Bergmann zitiert. In dem Statement ist von Meinungsverschiedenheiten die Rede, "[…] die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten."

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kamen 2020 zusammen und verlobten sich 2022. Anfang 2023 kam Sohn Leano (1) zur Welt, im August 2024 wurde bekannt, dass das Paar erneut Eltern geworden ist. "Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist", teilte das Paar auf Instagram mit. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi einen weiteren Sohn, Alessio (9).