Angeblich Deal mit Sony Pink Floyd verkaufen Musikkatalog für 400 Millionen Dollar

Pink Floyd bei einem Auftritt in London. (hub/spot)

SpotOn News | 03.10.2024, 08:55 Uhr

Die Kultband Pink Floyd verkauft die Rechte an ihrem Namen und Aufnahmen angeblich für 400 Millionen Dollar. Der Deal soll seit Jahren im Gespräch sein.

Pink Floyd haben sich angeblich mit Sony darauf geeinigt, ihren Musikkatalog sowie ihren Namen für rund 400 Millionen Dollar (etwa 363 Millionen Euro) zu verkaufen. Wie die "Financial Times" berichtet, wolle die britische Rockband jedoch nicht die Rechte an ihrem Songwriting veräußern.

Interviewaussagen sorgten für Probleme

Zwischen den Bandmitgliedern soll es in den vergangenen Jahren Streit gegeben haben über die Details des Verkaufs. Bereits im Jahr 2022 hatte "Variety" berichtet, dass Pink Floyd ihre Musikaufnahmen und andere Vermögenswerte für bis zu 500 Millionen Dollar (circa 453 Millionen Euro) verkaufen wollten. Insider sagten dem US-Branchenportal aber damals dazu, dass einige potenzielle Käufer nach Kommentaren von Roger Waters (81) abgeschreckt wurden. Der Mitbegründer von Pink Floyd hatte unter anderem kontroverse Aussagen über Israel, die Ukraine und Russland abgegeben.

Jetzt ist der Deal offenbar dennoch zustande gekommen. Der Musikkatalog von Pink Floyd – die Band war 1965 gegründet worden – ist laut "Variety" einer der wertvollsten der zeitgenössischen Musik. Zu den berühmtesten Alben der Gruppe gehören "The Wall", "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" oder "Animals".

Viele Musiker verkaufen ihre Musik

In den vergangenen Jahren haben auch andere prominente Bands und Künstler wie Bruce Springsteen (75), Bob Dylan (83) oder die Red Hot Chilli Peppers ihre Musikkataloge an verschiedene Musiklabels verkauft. Zuletzt wurde berichtet, dass Sony in Gesprächen sei, sich auch den Katalog der britischen Rockband Queen zu sichern. Wie "Variety" unter Berufung auf Insider berichtete, könnten für den Musikkatalog der Kultgruppe, der große Welthits wie "We Are The Champions" oder "We Will Rock You" beinhaltet, offenbar umgerechnet über eine Milliarden Euro fließen.