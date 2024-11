"Es war sehr befreiend" Pirelli-Kalender 2025: „Bridgerton“-Star Simone Ashley zieht blank

Der neue Pirelli-Kalender 2025 erscheint unter dem Titel "Refresh and Reveal". Der Fotograf Ethan James Green hat dafür von zwölf Menschen je eine Farb- und eine Schwarzweißaufnahme angefertigt. Auch "Bridgerton"-Star Simone Ashley sowie der Fotograf selbst haben sich ausgezogen.

In London wurde am 12. November der berühmte "The Cal" des Reifenherstellers Pirelli präsentiert. Der 51. Pirelli-Kalender trägt den Namen "Refresh and Reveal", also "Auffrischen und Enthüllen". Passend zum doppelten Titel hat der Fotograf Ethan James Green (34) von seinen zwölf Models jeweils zwei Fotos aufgenommen, eins in Farbe und eins in Schwarz-Weiß. Unter den abgelichteten Promis sticht die britische Schauspielerin Simone Ashley (29), bekannt aus der Netflix-Serie "Bridgerton", besonders hervor.

"Unsere allgemeine Vorstellung von Schönheit hat sich im Vergleich zu früher stark verändert. Ich fand es spannend, Schönheit heute zu erforschen und sie in einem Kontext wie dem Pirelli-Kalender zu präsentieren, der sie schon immer gefeiert hat", wird Fotograf Green in der Pressemitteilung zitiert. Man habe sich für das Motto entschieden, weil "wir zu den Ursprüngen des Kalenders zurückkehren und den Körper auf eine neue Art feiern, welche die heutige Zeit widerspiegelt."

Deshalb kommt der Kalender 2025 auch wieder zu seinen eigentlichen Wurzeln zurück, der Aktfotografie. Die diesjährigen Bilder wurden im Mai und Juni in Miami aufgenommen, je einmal im Meer und im Studio – und mit sehr wenig Stoff. So posieren die Models beispielsweise nur mit einem Palmwedel oder einem Baumstamm bedeckt. In den vergangenen Jahren stand die Nacktheit der Models nicht mehr im Fokus, stattdessen thematisierte der Kalender Zeitlosigkeit (2024) oder Liebesbriefe an die Muse (2023).

Fotograf selbst nackt im Kalender zu sehen

Unter den zwölf Models, die er für den Kalender doppelt abgelichtet hat, gehört auch der 34-jährige Modefotograf selbst. Nach Prince Gyasi (29, Kalender 2023) und Bryan Adams (65, 2022) ist Green damit der dritte Fotograf in der 60-jährigen Geschichte des Kalenders, der sich selbst involviert hat. Und nicht nur das: Er hat sich für seine Fotos gleich ganz ausgezogen.

"Ich habe mich selbst in den Kalender aufgenommen, weil die einzige Person, der ich sagen konnte, dass sie völlig nackt sein soll, ich selbst war. Es war sehr befreiend, vor so vielen Menschen nackt zu sein", erklärt der Künstler seine Beweggründe. Mit seiner Kalender-Besetzung feiere er "Vielfalt und Diversität in allen Formen".

Neben Green und Ashley sind die amerikanische Schauspielerin und Aktivistin Hunter Schafer ("Euphoria", 25), die indisch-amerikanische Fernsehmoderatorin Padma Lakshmi (54), Exfrau von Schriftsteller Salman Rushdie (77), die französische Schauspiel-Legende Vincent Cassel ("Irréversible", 57) und die italienische Sängerin Elodie (34) Teil des Pirelli-Kalenders 2025. Außerdem sind die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim", 38), "Star Wars"-Star John Boyega (32), die südkoreanische Darstellerin Jung Ho-yeon (30), bekannt aus der Netflix-Serie "Squid Game", die amerikanische Künstlerin Martine Gutierrez (35) sowie die US-amerikanischen Models Connie Fleming und Jenny Shimizu (57) im Kalender zu sehen.