Stars Popstar Emma Bunton wünscht sich eine Wiedervereinigung der Spice Girls

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Bang Showbiz | 04.08.2026, 18:00 Uhr

Popstar Emma Bunton wünscht sich eine Wiedervereinigung der Spice Girls.

Emma Bunton würde sich über eine Reunion der Spice Girls freuen.

Die 50-jährige Popsängerin hat bestätigt, dass sie die Gelegenheit sofort ergreifen würde, um sich noch in diesem Jahr mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen wieder zusammenzutun. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum von ‚Wannabe‘, der Durchbruchssingle der Spice Girls. Emma, die in den 1990er-Jahren gemeinsam mit Mel B, Melanie C, Victoria Beckham und Geri Horner als Mitglied der Spice Girls weltberühmt wurde, sagte im Gespräch mit ‚Extra‘: „Ich denke, es wäre schön, wenn wir gemeinsam etwas machen würden.“ Emma ist sich bewusst, dass das Jubiläum der Gruppe bevorsteht, und räumte ein, dass die Band „auf irgendeine Weise feiern“ möchte. Wie genau das aussehen könnte, wisse sie allerdings noch nicht.

Die Blondine, die nach ihrer Zeit bei den Spice Girls auch als Solokünstlerin erfolgreich war und anschließend mehr als zehn Jahre im britischen Radio arbeitete, sagte: „Unser 30. Jubiläum steht bevor und natürlich würden wir das gerne irgendwie feiern. Wie genau, wissen wir im Moment aber noch nicht.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Melanie C ähnliche Töne angeschlagen und verraten, dass sie bereit sei, mit den Planungen für eine Reunion der Spice Girls zu beginnen. Die 52-jährige Sängerin erklärte, sie würde sich freuen, gemeinsam mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen den 30. Geburtstag von ‚Wannabe‘, dem Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 1996, zu feiern. Melanie, die ebenfalls eine erfolgreiche Solokarriere aufgebaut hat, sagte im Gespräch mit Rebecca Judd bei ‚Apple Music 1‘: „Zum 30. Jubiläum von ,Wannabe‘ muss es einfach etwas Besonderes geben. Einmal Spice Girl, immer Spice Girl. So empfinden wir das alle. Aber wir treffen uns jetzt wieder, weil wir wissen: Wenn wir etwas machen wollen, müssen wir rechtzeitig mit der Planung beginnen. Wir müssen die Pläne jetzt schmieden und sie in die Tat umsetzen. Also drückt uns die Daumen.“ Melanie erklärte außerdem, dass sie und Mel B vermutlich die treibenden Kräfte hinter einer möglichen Wiedervereinigung der Spice Girls seien. Der Popstar, der auch als Sporty Spice bekannt ist, sagte damals: „Ich glaube, Mel B und ich werden mit voller Energie loslegen und sagen: ‚Kommt schon! Es ist Zeit!'“