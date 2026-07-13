Stars David Beckham macht sich über Ehefrau Victoria lustig, nachdem ihre WM-Reaktion viral geht

Victoria Beckham and David Beckham - Time 100 Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 18:00 Uhr

Die Designerin sorgte für Schlagzeilen, nachdem sie beim Halbfinalsieg Englands bei der Fußball-WM keinerlei Emotionen zeigte.

David Beckham zieht seine Ehefrau Victoria auf, nachdem ihr ausdrucksloser Gesichtsausdruck beim WM-Viertelfinale zum Internet-Meme wurde.

Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin sorgte für Schlagzeilen, als sie nach Englands Sieg gegen Norwegen im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft scheinbar keinerlei Emotionen zeigte. Während ihr Ehemann David sowie die gemeinsamen Söhne Romeo und Cruz jubelnd die Fäuste in die Luft rissen und vor Freude über den Sieg schrien, blieb Victoria sitzen und verzog keine Miene.

Ein Nutzer schrieb in den sozialen Medien: „Die Leute kritisieren Victoria Beckham oft, aber diese überwältigende Gefühlsregung von ihr, als England ein Tor erzielt, zeigt ihre tiefe Verbundenheit sowohl mit dem Fußball als auch mit der Mannschaft.“ Ein anderer User schrieb: „Ihr versteht das nicht. Für Lady Vic wäre es unangebracht, ihre Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen – schon gar nicht vor euch gewöhnlichen Sterblichen.“

Andere nahmen sie dagegen in Schutz. So schrieb jemand: „Wen interessiert es verdammt noch mal, was sie mag? Sie ist dort, um ihre Familie zu unterstützen. Gut für sie, dass sie sich nicht verstellt.“ Ein weiterer Nutzer kommentierte: „Lasst sie doch in Ruhe. Nur weil sie mit einer Fußballlegende verheiratet ist, heißt das nicht, dass sie Fußball lieben muss. Verdammt, vielleicht hat Becks ja auch keinen einzigen Spice-Girls-Song in seiner Playlist.“

Auch die Komikerin Jenny Johnson äußerte sich dazu. Sie veröffentlichte die Bilder auf Instagram und schrieb: „Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um Englands Fan Nummer eins hervorzuheben: Victoria, Lady Beckham!!!! Es gibt nichts Schöneres, als England von zu Hause aus lautstark anzufeuern – und dann schwenkt die Kamera zu Victoria, und wir sehen dieses klassische Posh-Spice-Lächeln!“

Nachdem sich viele über Victoria lustig gemacht hatten, meldete sich der ehemalige Fußballprofi David Beckham in den sozialen Medien selbst zu Wort. Als Antwort auf Jennys Beitrag schrieb er: „Ich verspreche, sie hat innerlich gefeiert. Ihre Reaktionen waren nur etwas langsamer als meine.“ Für die Verteidigung seiner Frau erhielt er viel Zuspruch. Ein Nutzer kommentierte: „Gut gemacht, dass du deine Frau verteidigst. Ein wahrer Gentleman.“ Ein anderer scherzte: „Sie ist wahrscheinlich einfach erschöpft davon, all deine Tore in der Vergangenheit gefeiert zu haben.“