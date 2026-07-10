Stars Streit bei den Spice Girl? Mel C äußert sich zu Gerüchten

Melanie C attends the Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 14:00 Uhr

Die britische Sängerin betont, dass die Bandmitglieder einander mit "Respekt" begegnen.

Mel C hat Gerüchte über einen Streit bei den Spice Girls offenbar zurückgewiesen.

Die Sängerin betonte, dass alle Mitglieder weiterhin „in Kontakt“ seien und einander mit „Respekt“ begegneten. Am Mittwoch (8. Juli) feierten die Spice Girls den 30. Jahrestag der Veröffentlichung ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘. Zuvor waren Spekulationen über ein Zerwürfnis zwischen Geri Horner und Mel B aufgekommen.

Bei den Nordoff and Robbins Silver Clef Awards in der Londoner Royal Albert Hall sagte Mel C am Donnerstag (9. Juli) gegenüber der BBC: „Gestern war ein sehr emotionaler Tag. Natürlich stehen wir alle miteinander in Kontakt – alle Mädchen. Wir sind sehr dankbar füreinander und begegnen uns mit großem Respekt.“ Die Gerüchte über Spannungen waren aufgekommen, nachdem Geri auf Instagram ein altes Foto der Spice Girls geteilt und darin alle Bandmitglieder markiert hatte – außer Mel B. Zu dem Bild schrieb Geri: „30 Jahre ‚Wannabe‘. Danke an meine wunderschönen Spice-Schwestern.“

Mel Bs Name wurde zwar im Text erwähnt, allerdings ohne Verlinkung. Einige Fans vermuteten daraufhin, Geri habe Mel B blockiert, da die beiden auch nicht mehr in den Listen der gegenseitig abonnierten Instagram-Accounts auftauchen. Zwischen den beiden Sängerinnen hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen gegeben. Mel C sprach kürzlich im ‚The Louis Theroux Podcast‘ über die Höhen und Tiefen innerhalb der Band und erklärte, dass Streit zwischen Geri und Mel B stets Auswirkungen auf die gesamte Gruppe gehabt habe.

Die 52-Jährige bezeichnete die beiden als die „Anführerinnen“ der Band und sagte: „Sie waren wirklich gute Freundinnen. Aber wenn sie sich gestritten haben, hat das alle betroffen. Ich glaube, das lag daran, dass beide so meinungsstark waren.“ Im selben Podcast sprach Mel C außerdem über ihre eigenen schwierigen Momente bei den Spice Girls. Sie verriet, dass sie nach einem Streit mit Victoria Beckham beinahe aus der Band geworfen worden wäre.

Die Britin erinnerte sich an einen Vorfall bei den BRIT Awards 1996. Damals geriet sie mit Victoria aneinander und glaubte anschließend, sie würde „alles verlieren“, nachdem Bandmanager Simon Fuller ihr angedroht hatte, sie aus der Gruppe zu werfen. „Simon wollte mit mir sprechen, und mir wurde ganz deutlich gesagt, dass ich raus wäre, wenn so etwas jemals wieder passieren würde. Das hat mir wahnsinnige Angst gemacht“, gestand die Musikerin.