Stars Mel C wäre nach Streit mit Victoria Beckham beinahe aus den Spice Girls geflogen

BST Hyde Park 2026 - MELANIE C - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 10:00 Uhr

Mel C wäre nach einem Streit mit Victoria Beckham beinahe aus den Spice Girls ausgeschlossen worden.

Die heute 52-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melanie Chisholm heißt, erinnerte sich an einen entscheidenden Moment im Jahr 1996. Nach einer Auseinandersetzung mit Victoria Beckham bei den BRIT Awards habe sie befürchtet, „alles zu verlieren“, nachdem Manager Simon Fuller ihr angedroht habe, sie aus der erfolgreichen Girlgroup zu werfen. Im Podcast The Louis Theroux Podcast erzählte Mel: „Ich geriet in Panik, weil ich dachte, ich würde alles verlieren. Die Träume aus meiner Kindheit waren plötzlich greifbar geworden und ich dachte, ich hätte alles vermasselt. Gleichzeitig fand ich die ganze Sache ziemlich belanglos.“ Sie schilderte den Abend näher: „Es waren die BRIT Awards 1996, also ungefähr im Februar. Wir hatten noch nichts veröffentlicht, die Öffentlichkeit kannte uns überhaupt nicht. Aber in der Musikbranche sprach man bereits über uns.“

Es sei für die jungen Mädchen ein unglaublicher Abend gewesen, an dem sie viel Spaß hatten und ein paar Gläser Champagner tranken. „Als wir später unser Auto suchten, drehte ich mich irgendwann zu Victoria um und sagte einfach: ‚Ach, verpiss dich doch.'“, berichtet Mel C weiter. Sie erklärte, dass sie sich keiner Schuld bewusst gewesen sei. Am nächsten Morgen habe sie jedoch feststellen müssen, dass der Vorfall weit größere Wellen geschlagen hatte. Sie erinnerte sich: „Ohne dass ich es wusste, ging ich nach Hause, schlief ein und wachte am nächsten Morgen auf – und steckte plötzlich in großen Schwierigkeiten. Damals wohnte ich mit Mel B zusammen. Wir lebten in Watford, und Geri Horner wohnte ebenfalls dort. Beide waren da, als ich aufstand, und sie waren völlig entsetzt über mein Verhalten.“ Sie ergänzte: „Nach einer Partynacht wacht man manchmal mit diesem mulmigen Gefühl auf und denkt: ‚Oh Gott, was habe ich gestern bloß gemacht?‘ Das hatte ich überhaupt nicht. Ich dachte einfach nur: ‚Gestern Abend hat richtig Spaß gemacht.‘ Ich hatte die Situation komplett verdrängt.“ Aber offenbar hatte sie andere viel stärker getroffen, als Mel bewusst gewesen war: „Deshalb bekam ich großen Ärger.“

Kurz darauf musste Mel zu einem Gespräch mit Simon Fuller erscheinen. Sie erzählte: „Simon wollte mit mir sprechen, und mir wurde unmissverständlich klargemacht, dass ich aus der Band fliegen würde, falls so etwas jemals wieder passieren sollte.“