Musik Mel B verrät den ’schlimmsten Moment‘ der Spice Girls, der sie am Boden zerstörte

Spice Girls classic shot Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 11:00 Uhr

Mel B verrät den 'schlimmsten Moment' der Spice Girls, der sie am Boden zerstörte.

Mel B sagt, der schlimmste Moment ihrer Zeit bei den Spice Girls sei gewesen, als sie erfuhr, dass Geri Horner die Band verlassen hatte.

Die 51-jährige Sängerin erinnerte sich an den „erschütternden“ Augenblick, als ihre Bandkollegin die ‚Wannabe‘-Gruppe, zu der außerdem Emma Bunton, Victoria Beckham und Melanie C gehörten, verließ. Besonders schwer fiel ihr damals, dass sie den Grund für Geris Entscheidung nicht kannte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Daily Telegraph‘ sagte sie: „Der schlimmste Moment bei den Spice Girls war, als ich am 29. Mai 1998 erfahren habe, dass Geri uns verlassen hatte. Es war ausgerechnet mein Geburtstag. Wir haben inzwischen alle darüber gesprochen und ich verstehe heute, warum sie gegangen ist. Aber damals war es verheerend, weil ich einfach nicht wusste, weshalb.“

Auch an die schönsten Momente mit der legendären Girlgroup erinnerte sich Mel, auch wenn ihr die Wahl schwerfiel. Sie sagte: „Entweder Nelson Mandela zu treffen, im Wembley-Stadion aufzutreten oder einen Tag mit Harry und William zu verbringen. Damals waren sie noch junge Prinzen und wir haben ihnen im Kensington Palace Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches gemacht. Sie waren so süße Kinder. Ich weiß nicht mehr, ob William oder Harry in Emma verknallt war, aber beide waren unglaublich höflich, charmant und einfach zauberhaft.“

Vor vier Jahren traf Mel Prinz William wieder, als er ihr den Orden Member of the Order of the British Empire (MBE) verlieh. Dabei scherzte sie, Victoria Beckham habe ihr mit dem Design ihres Kleides einen Streich gespielt. Sie erzählte: „Das letzte Mal habe ich Prinz William gesehen, als er mir den MBE an die Brust heftete, in einem Kleid, das Victoria für mich entworfen hatte und das ausgerechnet an der Stelle ziemlich freizügig war, an der er die Auszeichnung befestigen musste. Victoria wusste ganz genau, was sie da tat, als sie das Kleid entworfen hat.“

Auch Victoria Beckham hatte zuvor eingeräumt, dass sie 1998 völlig überrascht gewesen sei, als Geri die Band verließ. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte sie: „Sie ist einfach gegangen. Ich habe heute Morgen sogar noch mit Geri telefoniert – wegen etwas völlig anderem – und wir mussten beide darüber lachen. Sie war einfach weg, und wir hatten keine Ahnung. Erst tauchte sie einfach nicht mehr auf. Heute können wir darüber lachen, aber damals dachten wir nur: ‚Okay …'“

Vergangene Woche feierten die Spice Girls eher still den 30. Jahrestag ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘. Eine Jubiläumstour kam allerdings nicht zustande. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Gruppe hieß es am Mittwoch (08. Juli) neben dem Musikvideo: „30 Jahre ‚Wannabe‘! Alles Gute zum Geburtstag an den Song, der unser Leben für immer verändert hat. Danke, dass ihr ihn in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Teil eures Lebens gemacht habt.“