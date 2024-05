Reparaturen bleiben aus Prinz Andrew: Wird die Royal Lodge erneut zum Streitpunkt mit Charles?

Prinz Andrew (li.) kann sich offenbar die Instandhaltung der Royal Lodge doch nicht leisten. (jom/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 13:37 Uhr

Prinz Andrew hatte im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit König Charles getroffen, wonach er in seinem Zuhause, der Royal Lodge, in Windsor bleiben könne, wenn er sich um Reparaturen an dem Anwesen kümmere. Notwendige Arbeiten sollen bisher aber nicht stattgefunden haben.

Flammt der Streit um die Royal Lodge wieder auf? Prinz Andrew (64) hatte sich im vergangenen Jahr geweigert, aus seinem Zuhause in Windsor auszuziehen. Der "Daily Mirror" berichtete im Oktober 2023 dann von einer Vereinbarung zwischen König Charles III. (75) und seinem jüngeren Bruder. Der in Ungnade gefallene Herzog von York soll darin versichert haben, dass er die notwendigen Mittel aufbringen kann, um dringend benötigte Reparaturen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro an dem königlichen Anwesen mit 30 Zimmern durchzuführen. Sein Verbleib in dem Anwesen soll damit gesichert gewesen sein.

Doch "Daily Mirror" berichtet nun, dass Andrew notwendige Reparaturen bis jetzt nicht vornehmen hat lassen. Fotos sollen unter anderem zeigen, dass sich die Risse im Mauerwerk verschlimmert haben und die Außenfarbe abgeblättert sein soll. "Der Herzog von York hat eine klare Verantwortung für die Instandhaltung des Anwesens Royal Lodge, welcher er offensichtlich nicht nachkommt", erklärte eine Quelle der britischen Tageszeitung. "Der Zustand der Residenz wird dem König große Sorgen bereiten, nach allem, was in Bezug auf das Haus passiert ist und diskutiert wurde. " Prinz Andrew habe man gesagt, dass er die Verantwortung für die notwendigen Renovierungsarbeiten übernehmen müsse, andernfalls gebe es keinen Grund, warum er im Haus bleiben sollte.

Der Sohn von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) hat laut seinem Pachtvertrag das Recht, bis 2078 weiter in der 30 Zimmer großen Royal Lodge zu leben. Doch über die Royal Lodge entbrannte im vergangenen Jahr ein schwelender Konflikt zwischen Andrew und Charles. Der Monarch soll zunächst seinem Bruder nahegelegt haben, das Anwesen umgehend zu verlassen, um in das kleinere – und vor allem frisch renovierte – Frogmore Cottage umzuziehen, das zuvor von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bewohnt wurde.

Kann sich Andrew das Anwesen leisten?

Um angeblich Druck auszuüben, strich Charles Andrew eine jährliche Zahlung in Höhe von rund 300.000 Euro. Ohne das Geld, so berichteten britische Adelsexperten seinerzeit, könne sich Andrew die Royal Lodge schlicht nicht mehr leisten. Doch der Prinz weigerte sich, die Royal Lodge zu verlassen. Ursprünglich war gemeldet worden, dass Andrew, der aufgrund seiner Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in Verruf geraten war, bis September 2023 die Royal Lodge verlassen haben muss. Wie es um seine genauen Finanzen steht, ist nicht bekannt. Im Februar 2022 kam es im Epstein-Skandal zu einer außergerichtlichen Einigung. Andrew soll Virginia Giuffre (40) eine Summe in Millionenhöhe gezahlt haben.

Im Mai 2020 trat der in Ungnade gefallene Prinz Andrew von seinen royalen Pflichten zurück. Im Januar 2022 musste Andrew seine Titel und Schirmherrschaften abgeben und wird seitdem nicht mehr "Seine Königliche Hoheit" genannt.