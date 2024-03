Stars Prinz Harry: Am Boden zerstört wegen Kate

Prince Harry at the Invictus Games opening Sept 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2024, 17:17 Uhr

Der in Ungnade gefallene Royal soll die Krebsdiagnose seiner Schwägerin nur schwer verkraften.

Prinz Harry soll aufgrund von Prinzessin Kates Krebsdiagnose vollkommen verzweifelt sein.

Der 39-jährige Royal und seine Ehefrau Meghan haben bekanntlich kein besonders gutes Verhältnis mehr zur britischen Königsfamilie, seit sie 2020 ihre royalen Pflichten abgaben und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegten. Die Nachricht über die gesundheitlichen Probleme der Ehefrau von Harrys Bruder William scheint den zweifachen Vater jetzt allerdings zum Grübeln gebracht zu haben. Verschiedenen Berichten zufolge erfuhren Harry und Meghan selbst erst am Freitag (22. März) von Kates Krebserkrankung, als die Herzogin von Cambridge mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit ging, in der sie ihre Diagnose bekannt gab.

Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams ist derweil überzeugt davon, dass Harry wegen der schockierenden Nachrichten „am Boden zerstört“ sei. Seine Schwägerin, die er stets liebevoll „Cath“ nannte, bezeichnete der jüngere Sohn von King Charles einst sogar als „die Schwester, die ich nie hatte“. „Ob er ins Vereinigte Königreich zurückkehren wird, um Catherine zu besuchen, wird sich zeigen“, erklärte Fitzwilliams. Sein Kollege Hugo Vickers bezweifelt jedoch, dass das eine gute Idee wäre. „Die Leute fragen sich, ob Prinz Harry zurückkommen und ihnen helfen wird, aber ich denke das wäre sehr kontraproduktiv“, so Vickers zuletzt im Gespräch mit ‚MailOnline‘.