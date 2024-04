Besonderer Grund Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Nigeria

Harry und Meghan bei einer Invictus-Games-Veranstaltung im Herbst 2023 in Düsseldorf. (ili/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 08:31 Uhr

Harry und Meghan besuchen noch im Mai Nigeria. Der ranghöchste Militärbeamte des afrikanischen Landes hat sie eingeladen. Es geht um die Invictus Games. Indes wollen die Royals Harry bei seinem ebenfalls anstehenden London-Besuch nicht treffen.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) fliegen im Mai ins afrikanische Nigeria. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben eine Einladung des ranghöchsten Militärbeamten des Landes angenommen. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen Harrys Invictus Games, an denen im vergangenen Jahr in Deutschland 500 Athleten aus 21 Nationen, darunter Nigeria, teilnahmen. Nigeria war zusammen mit Kolumbien und Israel 2023 neu bei den Invictus Games dabei.

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, hat Verteidigungsminister Alhaji Mohammed Abubakar Badaru, der an der letztjährigen Veranstaltung in Deutschland teilnahm, seine Bereitschaft bekundet, die Spiele auszurichten, sollte Nigeria die Möglichkeit dazu erhalten. In einer Erklärung sagte Brigadegeneral Tukur Vusau, amtierender Direktor für Verteidigungsinformationen in Nigeria: "Der Besuch dient dazu, Nigerias starke Position bei diesem Spiel zu festigen und die Möglichkeit zu prüfen, die Veranstaltung in späteren Jahren auszurichten."

Meghan ist Nigeria-Fan

Während der Invictus Games in Düsseldorf verbrachten Meghan und Harry Zeit mit dem nigerianischen Team, das Harry während seiner Eröffnungsrede als Favorit seiner Frau bezeichnete. "Ich will nicht sagen, dass wir privat jemanden bevorzugen, aber seit meine Frau entdeckt hat, dass sie nigerianischer Abstammung ist, wird es dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr Wettbewerb geben", scherzte er damals. Im Jahr 2022 hatte die gebürtige US-Amerikanerin in ihrem Podcast "Archetypes" verraten, dass sie durch einen Ahnenforschungstest erfahren habe, zu 43 Prozent Nigerianerin zu sein.

Während seines aktuellen Besuchs wird das in den USA lebende Ehepaar mit Angehörigen der Streitkräfte zusammentreffen und an einer Reihe kultureller Aktivitäten teilnehmen.

Frostiger London-Aufenthalt für Harry?

Unter ganz anderen Voraussetzungen steht Harrys Stippvisite in seiner Heimat Großbritannien. Vor der Afrika-Reise mit seiner Frau wird er nach London fliegen, um an Veranstaltungen der Invictus Games Foundation anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Spiele teilzunehmen. Unter anderem wird ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral am 8. Mai in London abgehalten. Ob Meghan dabei sein wird oder nicht, ist unklar.

Wie "Mail Online" meldet, wird allerdings nicht erwartet, dass hochrangige Mitglieder der königlichen Familie Prinz Harry zu den Veranstaltungen im Vereinigten Königreich begleiten werden. Weder das Büro der Sussexes noch der Buckingham Palast haben bestätigt, dass Harry sich mit seinem Vater König Charles III. (75), seinem Bruder Prinz William (41) oder seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) treffen wird. Es ist Harrys erste UK-Reise seit der Bekanntgabe der Krebsdiagnose der Prinzessin von Wales.

Abgesehen von dem frostigen Verhältnis zu seiner Herkunftsfamilie ist der Mai immer auch ein besonderer Monat für seine gegründete Familie, denn Harry und Meghan heirateten am 19. Mai 2018 auf Windsor Castle. Und ein Jahr danach, am 6. Mai 2019, wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor (4) geboren.