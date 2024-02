Gegen britische Regierung Prinz Harry verliert Rechtsstreit um Sicherheitsvorkehrungen

Prinz Harry hat seinen Rechtsstreit verloren. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 14:08 Uhr

Rückschlag für Prinz Harry: Der Herzog von Sussex hat seinen Rechtsstreit gegen die britische Regierung verloren, in dem es um seinen Polizeischutz im Vereinigten Königreich ging. Der Londoner High Court urteilte zugunsten des Innenministeriums.

Prinz Harry (39) hat einen Rechtsstreit gegen die britische Regierung um Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich verloren. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Guardian".

Darum ging es in Prinz Harrys Rechtsstreit

In dem Verfahren ging es darum, ob der in den Vereinigten Staaten lebende Royal ein Anrecht auf dieselben Schutzmaßnahmen hat wie der Rest der Royal Family, wenn er in seine alte Heimat reist. Der jüngere Sohn von König Charles III. (75) wollte eine Entscheidung des zuständigen Ausschusses anfechten. Der hatte im Februar 2020 beschlossen, ihm ein geringeres Maß an öffentlich finanzierter Sicherheit zu gewähren, nachdem er seine royalen Pflichten niederlegte und in die USA zog.

Harrys Anwälte hatten im Dezember vor Gericht gesagt, die Behandlung des 39-Jährigen sei "ungesetzlich und unfair". Sie warnten vor den "Auswirkungen auf das Ansehen des Vereinigten Königreichs", sollte der Herzog von Sussex angegriffen werden.

Prinz Harry erhält "maßgeschneiderten" Schutz

Zudem warfen sie dem Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures vor, es habe seine Entscheidung aufgrund einer unzureichenden Sicherheitsanalyse getroffen. Dadurch erhielten auch Harrys Kinder mit Herzogin Meghan (42) nicht ausreichend Schutz. Das Innenministerium erklärte hingegen, die Sicherheitsvorkehrungen für Harry sollten "maßgeschneidert" sein und "von Fall zu Fall" geprüft werden.

Der High Court in London urteilte nun, dass die Entscheidung weder rechtswidrig noch "irrational" sei und keine verfahrenstechnische Ungerechtigkeit vorliege. Das "maßgeschneiderte" Verfahren für den Fünften in der britischen Thronfolge sei "rechtlich einwandfrei".

Der Richter merkte zudem an, dass der Aufgabenbereich des Ausschusses in fast allen Fällen in Großbritannien ansässige Personen betrifft. Da Harry und seine Familie in den USA wohnten, passten der Herzog und die Herzogin von Sussex "nicht ohne weiteres in diesen Rahmen".