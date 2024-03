Rückkehr in Heimatland Krebskranker König Charles: Prinz Harry ist in London angekommen Prinz Harry ist aus Kalifornien an die Seite seines krebskranken Vaters, König Charles III., gereist. Laut britischen Medien landete der Linienflug des Ehemanns von Herzogin Meghan in den Mittagsstunden in London.