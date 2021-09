Prinzessin Beatrice: Ihr erstes Baby ist da

20.09.2021 15:25 Uhr

Das nächste Royal Baby ist da. Prinzessin Beatrice hat in London eine gesunde Tochter zur Welt gebracht und macht Queen Elizabeth II. erneut zur Urgroßmutter. Auch die Tochter von Prinz Andrew ist wohlauf.

Prinzessin Beatrice (33) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) und ihr Gatte Edoardo Mapelli Mozzi (38) freuen sich über eine gesunde Tochter. Über die offizielle Webseite gab die Royal Family ihren jüngsten Zuwachs bekannt. Demnach brachte die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) bereits am 18. September um 23:42 Uhr das Mädchen zur Welt.

Das Kind wog bei der Geburt im Chelsea and Westminster Hospital in London laut der Mitteilung 2721,55 Gramm. Der Name des Kindes ist noch nicht bekannt, auch ein Foto gibt es noch nicht.

Nicht nur der Twitter-Account der Königsfamilie gab das freudige Ereignis bekannt, auch die Prinzessin selbst wandte sich via Twitter an ihre Follower.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

