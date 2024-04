Kein Hauptwohnsitz in Großbritannien Neuer Wirbel um Prinz Harry: Darf er seinen Vater noch vertreten?

Darf Prinz Harry noch länger als Vertretung seines Vaters König Charles fungieren? (hub/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 13:30 Uhr

Offiziell ist Prinz Harry noch "Counsellor of State" und könnte König Charles vertreten. Nachdem nun aber bekannt wurde, dass er seinen Erstwohnsitz in den USA sieht, gibt es erneut Diskussionen darüber, ob dies noch angemessen ist.

In Großbritannien sind erneut Diskussionen darüber entbrannt, ob Prinz Harry (39) weiterhin "Counsellor of State" sein darf. Theoretisch dürfte er seinen Vater, König Charles (75), vertreten, und das obwohl er seinen Erstwohnsitz in die USA verlegt hat.

Die Position des Staatsrates kann ihm aber offenbar nicht so leicht entzogen werden. Charles kann Prinz Harry laut "Mail Online" nur dann als "Counsellor of State" absetzen, wenn er das Parlament konsultiert. Wie die Zeitung unter Berufung auf Experten weiter berichtet, kann der Herzog von Sussex auch nicht von seinem Amt als Stellvertreter zurücktreten. Dies bedeute, dass Prinz Harry den Monarchen technisch gesehen immer noch vertreten könne, wenn dieser sich auf einer offiziellen Reise im Ausland befindet oder krank ist. Charles befindet sich derzeit wegen einer Krebserkrankung in Behandlung und nimmt keine offiziellen Aufgaben in der Öffentlichkeit wahr.

Zu den Personen, die den König als "Counsellor of State" derzeit vertreten können, gehören seine Frau, Königin Camilla (76), sowie die vier ersten Erwachsenen in der Thronfolge, die mindestens 21 Jahre alt sind. Dies wären Thronfolger Prinz William (41), dessen Cousine Prinzessin Beatrice (35), deren Vater, der wegen seiner Skandale in Ungnade gefallene Prinz Andrew (64) und Harry, der seit 2020 in den USA lebt.

Änderung würde schnell gehen

Der Verfassungsexperte Craig Prescott sagte "Mail Online", dass es eine schnelle Änderung geben könnte, wenn sich der Buckingham Palast wegen Harry an das Parlament wende. Ähnlich wie 2022, als schon einmal eine Änderung hinsichtlich der "Counsellors" abgesegnet wurde. König Charles ließ damals Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60) in die Liste der Mitglieder der königlichen Familie aufnehmen, die ihn vertreten können.

Die Debatte darüber, ob Harry einer der Staatsräte sein kann, ist erneut aufgekommen, weil nun bekannt wurde, dass er in offiziellen Dokumenten seinen Erstwohnsitz mittlerweile in die USA verlegt hat. Harry lebt mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) und den gemeinsamen Kindern – Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) – im kalifornischen Montecito.

Die nun veröffentlichten Unterlagen des britischen Handelsregisters Companies House für Harrys 2019 gegründete Reiseorganisation "Travalyst" führen die Vereinigten Staaten als den Ort, an dem er "gewöhnlich wohnhaft" sei. Zuvor stand dort noch Vereinigtes Königreich als Hauptwohnsitz. Zurückdatiert ist die Änderung für Harry auf den 29. Juni 2023. Im Juni 2023 waren Harry und Meghan aus dem Frogmore Cottage, ihrem ehemaligen offiziellen Zuhause in Großbritannien, ausgezogen.