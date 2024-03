Stars Prinzessin Kate hat Krebs: Das sagt König Charles

Prince Charles with William and Catherine at Church Dec 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2024, 21:26 Uhr

Der britische König äußert sich zur Krebserkrankung seiner Schwiegertochter.

König Charles ist „so stolz“ auf Prinzessin Kate, nachdem sie ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat.

Die Ehefrau von Prinz William ist seit Januar nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten und gab nun per Videobotschaft bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Nun hat sich der Buckingham Palast im Namen von König Charles geäußert, der sich derzeit selbst wegen einer nicht näher bezeichneten Form der Krankheit in Behandlung befindet.

In einem Statement teilte der Palast mit: „Seine Majestät ist so stolz auf Catherine für ihren Mut, so zu sprechen, wie sie es getan hat. Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Krankenhaus ist Seine Majestät in den letzten Wochen in engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter geblieben.“ Sowohl Charles als auch Kate wurden stationär in der London Clinic behandelt. Der König und seine Frau Camilla „werden der ganzen Familie in dieser schweren Zeit weiterhin ihre Liebe und Unterstützung anbieten“, heißt es weiter.

Kate erklärte in ihrer Videobotschaft, dass die tragische Diagnose sowohl für sie als auch für ihre Familie ein „Schock“ gewesen sei. Außerdem habe sie Zeit gebraucht, um ihren Kindern alles zu erklären. Derzeit gehe es der 42-Jährigen aber „gut“. Mittlerweile habe sie auf Anraten der Ärzte mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen.

„Ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, geistig, körperlich und seelisch zu heilen. William an meiner Seite zu haben, ist eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung, ebenso wie die liebevolle Unterstützung und Freundlichkeit, die mir von so vielen von euch entgegengebracht wurde“, sagte die dreifache Mutter.