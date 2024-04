Verwirrung bei Instagram Prinzessin Madeleine: Darum waren ihre Männer nicht auf dem Oster-Foto

Prinzessin Madeleine erklärt mit einem Foto in ihrer Instagram-Story, warum sich ihr Mann und ihr Sohn nicht fotografieren lassen wollten. (the/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 13:53 Uhr

Eine herzliche Osterbotschaft wird zum Mysterium: Warum sind die Männer der Familie nicht auf dem Bild? Prinzessin Madeleine klärte das Rätsel jetzt mit einem neuen Foto auf.

Mit ihrem Instagram-Post zum Ostersonntag hat Prinzessin Madeleine (41) bei ihren Followerinnen und Followern für leichte Verunsicherung gesorgt. Weil sie auf dem Foto nur mit ihren beiden Töchtern Prinzessin Leonore (10) und Prinzessin Adrienne (6) zu sehen war, fragten sich viele Fans der schwedischen Royal-Familie, wo denn ihr Ehemann Chris O'Neill (49) sowie Sohn Prinz Nicolas (8) abgeblieben seien. Zudem wunderten sich viele Kommentatoren über das unglückliche Gesicht von Leonore sowie Madeleines eigenes Gesicht, das einige für seltsam beleuchtet hielten.

Sie wollten offenbar nicht mit aufs Foto

Zumindest über den Verbleib der männlichen Familienmitglieder ließ Madeleine ihre Instagram-Followerschaft nicht lange im Unklaren. In ihrer Instagram-Story postete sie am Dienstag (2. April) ein Foto, das Chris O'Neill sowie Prinz Nicolas von hinten Arm in Arm barfuß beim Strandspaziergang zeigt. Dazu schrieb die schwedische Prinzessin: "Manche Männer wollen sich einfach nur im Hintergrund halten."

Wann kommt der Umzug nach Schweden?

Prinzessin Madeleine ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (80) von Schweden. Sie ist seit 2013 mit dem Geschäftsmann Christopher O'Neill verheiratet. Die Familie lebt zusammen in der Wahlheimat Florida. Ursprünglich war für 2023 ein Umzug der Familie zurück nach Schweden geplant, dieser wurde im zurückliegenden Herbst allerdings auf 2024 verschoben. Ob dieser tatsächlich stattfinden wird, bleibt fraglich.

