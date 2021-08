„Promi Big Brother“: Jörg Draeger heult – droht Eric Sindermann der Rauswurf?

"Promi Big Brother": Droht Eric Sindermann der Rauswurf? Jörg Draeger heult

14.08.2021 19:02 Uhr

Reality-Darstellerin Daniela Büchner und Spielerfrau Ina Aogo begraben ihr Kriegsbeil. Ob dieser Frieden länger hält als die Flechtfrisur, die Ina Daniela während der Aussprache verpasst?

Die langen Tage im All schlagen Gameshow-Legende Jörg Draeger aufs Gemüt. Der Diplomat unter den Bewohnern macht sich Sorgen um sein Bild draußen.

Imageprobleme plagen auch Möcvhtegern-Modedesigner Eric Sindermann: Droht ihm der Exit im Zuschauervoting? Die Diskussionen um das Alter von Profi-Anglerin Babs Kijewski hingegen entlocken Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ein Geständnis.

Und: Zwischen Paco Steinbeck und Rafi Rachek bahnt sich etwas an – und es ist nichts Gutes. Das und mehr heute bei Promi Big Brother!

Ina Aogo und Daniela Büchner sprechen sich aus

Gut frisiert zur Aussprache: Daniela Büchner und Ina Aogo begraben das Kriegsbeil. Doch was genau stand jetzt eigentlich zwischen den beiden? “Ich glaube einfach, dass du die Dinge am Anfang missverstanden hast. Ich weiß echt nicht, was da los war”, vermutet die gelernte Frisörin Ina, während sie Daniela in der Raumstation die Haare flechtet. “Wahrscheinlich war es auf beiden Seiten so. Erinnerst du dich, als wir hier den ganzen Tag gelacht haben? Und dann geh’ ich hoch und höre, du hast den ganzen Tag wegen mir geweint”, beschreibt Daniela die Ursache des Konflikts.

“Aber das war nicht auf den Tag bezogen. Das war dann stille Post”, verteidigt die Spielerfrau ihr Verhalten und gesteht: “Ich dachte, du bist verrückt. Schizophren oder so.” Das lässt Daniela aufhorchen: “Gedacht, oder gesagt vor allen anderen?” Ina gibt zu: “Gesagt habe ich es sicher auch. Ich war einfach überfordert mit der Situation.” Ob dieser Frieden länger hält als die Flechtfrisur?

Gameshow-Legende Jörg Draeger weint

Bei “Geh aufs Ganze” bewies Jörg Draeger stets ein Pokerface – bei “Promi Big Brother” zeigt die Gameshow-Legende echte Gefühle in der Raumstation: “Weint er?”, macht Spielerfrau Ina Aogo ihre Mitbewohner:innen auf den sichtlich bedrückten Jörg aufmerksam. Rafi, Ina und Babs nehmen sich seiner an und wollen ihn aufmuntern. “Alles gut, alles gut, alles gut!”, wehrt Jörg seine tröstenden Mitbewohner:innen ab. Er erklärt: “Ich mache mir mehr Sorgen um zuhause, als um mich. Die wollten ja eigentlich gar nicht, dass ich hierhin gehe.” Jetzt habe er Bedenken, wie er im “Promi Big Brother”-Weltall rüberkomme: “Müssen die sich jetzt schämen für mich?” Rafi tröstet: “Nein, die sind stolz auf dich: Du bist für uns alle wie ein Papa hier! Du bist so ein cooler Typ!”

Droht Eric Sindermann der Exit?

Sinkt Eric Sindermanns Stern? In der Live-Show am Freitagabend strafen die Zuschauer den Ex-Handballer ab und schicken ihn nach seiner Nacktshow mit Danny Liedtke vom Luxus des Big Planet zurück in die Raumstation. Das gibt Eric zu denken: Kann es sein, dass seine Zeit bei “Promi Big Brother” bald vorbei ist?

Ob er in der Gunst der Zuschauer tatsächlich so schlecht steht, wird der Modedesigner vielleicht schneller erfahren als ihm lieb ist: Heute muss der nächste Promi das All für immer verlassen …

Gitta Saxx gesteht ihre Alterslüge

Es gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen der Galaxie: Das Alter von Babs Kijewski. Dass die Profi-Anglerin ihr Geburtsjahr nicht verrät, stößt bei Reality-Star Daniela Büchner (43) und Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (56) auf wenig Verständnis. “Ich weiß es nicht, sie sagt ihr Alter nicht”, wundert sich Gitta. “Hat sie zu mir vorhin auch gesagt. Was ist das denn für ein Quatsch?”, pflichtet Daniela ihr bei.

Während die beiden rätseln, wie alt Babs ist, gibt Gitta ein Geheimnis preis: „Ich habe mich auch mal sieben Jahre lang jünger gemacht. Als Model damals. Ich habe gehört, dass man ab 30 weniger Jobs kriegt. Dann habe ich mir gedacht, ich bleibe 29. Und sieben Jahre lang hat man es mir geglaubt.“

Aktuelle Bewohner Raumstation

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate

Rafi Rachek (31), Reality-Sternchen

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Pascal Kappés (31), Soap-Darsteller

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Aktuelle Bewohner Big Planet

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Babs Kijewski (Alter geheim), Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Paco Steinbeck (46), Superhändler