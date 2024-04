Daphne Bridgerton machte sie zum Star Raus aus der Serie: Was macht „Bridgerton“-Star Phoebe Dynevor heute?

Phoebe Dynevor als Daphne in Staffel eins der Netflix-Serie "Bridgerton". (hub/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 12:44 Uhr

Daphne Bridgerton machte sie zum Star, nun hat Schauspielerin Phoebe Dynevor einen vollen Kalender. Ist sie deshalb in Staffel drei von "Bridgerton" nicht zu sehen?

Phoebe Dynevor (28) wird in der dritten Staffel von "Bridgerton" (ab 16. Mai bei Netflix) nicht prominent vertreten sein. Auf die Frage nach den kommenden Abenteuern ihrer Figur Daphne erklärte sie "Screen Rant": "Leider nicht in der dritten Staffel. Möglicherweise in der Zukunft." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Aber auf die dritte Staffel bin ich als Zuschauerin schon sehr gespannt."

Daphne könnte das Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sein. Seit Phoebe Dynevor mit ihrer Hauptrolle in "Bridgeton" 2020 durchstartete, hat die Schauspielerin große Rollen ergattert. Sie drehte anschließend unter anderem die Filme "The Colour Room" (2021), "Bank of Dave" (2023) oder "Fair Play" (2023).

Haben sich Dreharbeiten überschnitten?

Die Dreharbeiten für ein weiteres Projekt, der Spionagethriller "The Inheritance", könnten ein Grund für ihr Fehlen in der dritten Staffel von "Bridgerton" sein. Als diese gedreht wurde, soll Dynevor für den Film vor der Kamera gestanden haben. Die Britin soll derzeit auch mit mehreren weiteren Filmen und TV-Projekten beschäftigt sein, darunter der Thriller "Anniversary".

Damit verliert die Serie "Bridgerton" zumindest vorübergehend einen ihrer größten Stars – auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass Daphne alias Dynevor zumindest kurz auftaucht. Schließlich legte die Romanze zwischen dem Herzog von Hastings Simon Basset (Regé-Jean Page, 35) und Daphne Bridgerton in Staffel eins den Grundstein für die enorme Beliebtheit der TV-Show. Regé-Jean Page kehrte in Staffel zwei nicht zurück, Dynevor hingegen schon, allerdings in einer kleineren Rolle.

Privat hat Phoebe Dynevor ihr Glück gefunden

Auch Phoebe Dynevors Privatleben machte in den vergangenen Jahren Schlagzeilen. Etwa fünf Monate lang war sie mit Comedian Pete Davidson (30) liiert, bevor sich das Paar 2021 trennte und Davidson mit Kim Kardashian (43) zusammenkam. Dynevor wurde später mit Schauspieler Cameron Fuller (28) gesichtet, mit dem sie seit Anfang 2023 eine Beziehung führen soll.