Film Rebecca Ferguson wurde von Co-Star zusammengeschrien

Rebecca Ferguson - DUNE: PART TWO - WORLD PREMIERE - LONDON - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2024, 10:59 Uhr

Die schwedische Schauspielerin erzählt von ihrem schlimmsten Dreh.

Rebecca Ferguson floh unter Tränen von einem Set, nachdem sie von einem Co-Star „angeschrien“ wurde.

Die ‚Dune‘-Darstellerin erlebte im Laufe ihrer Karriere bereits so einige herausfordernde Momente am Filmset. Die schlimmsten Dreharbeiten habe sie jedoch wegen eines Co-Stars gehabt, der ein „absoluter Idiot“ gewesen sei. Heute würde sie nie wieder mit diesem Ex-Kollegen zusammenarbeiten.

Im Podcast ‚Reign with Josh Smith‘ berichtet die schwedische Schauspielerin: „Ich erinnere mich, dass es einen Moment gab, in dem dieser Mensch so unsicher und wütend war, weil diese Person die Szenen nicht herausbekam. Und ich glaube, ich war so verletzlich und fühlte mich so unwohl, dass ich angeschrien wurde. Aber weil diese Person die Nummer eins auf dem Drehbuch war, gab es kein Sicherheitsnetz für mich. Niemand hielt mir den Rücken frei. Und ich bin weinend vom Set gegangen.“

Niemand sei ihr zu Hilfe gekommen, als sie vor den Augen aller fertiggemacht wurde. Der namenlose Co-Star habe ihr Sätze wie „Du nennst dich Schauspielerin?“ und „Mit so etwas muss ich arbeiten?“ an den Kopf geworfen. Am Tag danach habe Rebecca ihren ganzen Mut zusammengekratzt und dem Schauspieler gesagt: „Verschwinde von meinem Set.“

Die 40-Jährige gesteht: „Ich erinnere mich, dass ich solche Angst hatte. Ich sah diese Person an und sagte: ‚Du kannst mich mal. Ich will dich nie wieder sehen.‘“ Danach hätten sich die Dinge am Set wieder beruhigt. „Von diesem Moment an war es großartig“, fügt sie hinzu. „Aber es hat so lange gedauert, bis ich so weit war. Das war in den letzten zehn oder zwölf Jahren und ich habe geschauspielert, seit ich 16 war.“