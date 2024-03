Film Regé-Jean Page: Er spielt in ‚Black Bag‘ mit

Regé-Jean Page attends the BAFTA Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 18:00 Uhr

Regé-Jean Page hat sich der Besetzung von ‚Black Bag‘ angeschlossen.

Der 35-jährige Schauspieler wird neben Michael Fassbender und Cate Blanchett in dem neuen Thriller von ‚Magic Mike‘-Filmemacher Steven Soderbergh mit von der Partie sein.

Einzelheiten zur Handlung des Projekts müssen noch bekannt gegeben werden, wobei das Drehbuch von David Koepp geschrieben wurde und Casey Silver und Greg Jacobs den Film produzierten. Regé-Jean hatte durch seine Rolle des Herzogs von Hastings in der ersten Staffel des Netflix-Historiendramas ‚Bridgerton‘ den Status eines Frauenschwarms erlangt und verriet, dass er es „seltsam“ fand, sich an die Realität des Ruhms zu gewöhnen. Bei seinem Auftritt in der ‚The Late Show With Stephen Colbert‘-Talkshow enthüllte Page: „Das war eine sehr seltsame Umkehrung. Früher ist das Set wie ein außergewöhnlicher Ort gewesen. Ich ging zum Set, und das war der Ort, an dem meine Träume wahr wurden, und alles war seltsam, und ich durfte in Hollywood spielen, und dann gehst du wieder nach Hause und man geht in die Cafés und das Leben ist normal.“ Der Darsteller fügte hinzu: „Nach ‚Bridgerton‘ war das Set der Ort, an dem die Leute mich normal behandelt haben, und ich ging einfach zur Arbeit, und ich habe sozusagen Interaktionen mit meinen Arbeitskollegen gehabt, und dann ist das Publikum zum Aufführungsort geworden, weil ich dort den ganzen Tag lang von allen beobachtet wurde.“