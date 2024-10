Bewegende Staffel geht zu Ende Rekordquote: „Gefragt – Gejagt“ dieses Jahr so beliebt wie nie

Alexander Bommes kann auf eine erfolgreiche, aber auch emotionale Staffel "Gefragt - Gejagt" zurückblicken. (eyn/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 16:13 Uhr

Am 4. Oktober läuft die letzte Folge "Gefragt - Gejagt" vor der Winterpause. Moderator Alexander Bommes kann auf eine äußerst beliebte Staffel zurückblicken: Die erfolgreichste Episode erreichte rund 2,6 Millionen Zuschauer. Doch auch ein schwerer Verlust musste verkraftet werden.

"Gefragt – Gejagt" hat die Zuschauer in diesem Jahr erneut begeistert, aber auch emotional berührt. Am 4. Oktober läuft nach fünf Monaten und 95 regulären Folgen das Staffelfinale, bevor die Quizshow in die Winterpause geht (18:00 Uhr, das Erste). Alexandra Bommes (48) konnte auch dieses Mal wieder starke Quoten für die ARD einfahren.

Bei der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen konnte die Staffel mit durchschnittlich 13,2 Prozent Marktanteil eine Rekordquote verzeichnen. Beim Gesamtpublikum waren es starke 16,8 Prozent und damit im Durchschnitt 2,231 Millionen Reichweite bei den Zuschauenden.

Video News

Spitzenwert von 2,6 Millionen Zuschauern

Die erfolgreichste Folge der Quizshow, in der gegen erfahrene Quizmaster angetreten wird, lief am 12. Juli. Sie erreichte 2,593 Millionen Zuschauer im Gesamtpublikum und erzielte damit 19,1 Prozent Marktanteil.

Auch die "Radio-Woche" Ende September, bei der Moderatoren der ARD- Radiowellen gegen die Quizelite antraten, konnte begeistern und verzeichnete einen Gesamt-Marktanteil von durchschnittlichen 18 Prozent.

Abschied von Klaus Otto Nagorsnik

Von der "Gefragt – Gejagt"-Staffel bleibt aber trotz der hervorragenden Quoten ein trauriger Beigeschmack. Am 22. April war Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024), der als "Der Bibliothekar" seit Beginn der Quizshow im Jahr 2014 zu sehen war, völlig überraschend mit 68 Jahren gestorben. Sieben Folgen der 13. Staffel von "Gefragt – Gejagt" waren da bereits mit ihm aufgezeichnet und wurden zwischen dem 13. Mai und dem 17. Juli ausgestrahlt. Am 20. Juli verabschiedeten sich Nagorsniks Quizkollegen und das Team emotional bei einem Prominenten-Special von ihm.

Aufs Quizzen müssen die ARD-Zuschauer im Winterurlaub von Alexander Bommes und Co. nicht verzichten. Ab dem 7. Oktober übernimmt Kai Pflaume (57) mit "Wer weiß denn sowas?" für die nächsten Monate den Sendeplatz am Vorabend.