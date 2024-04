Zweites Spin-off aus Westeros Relative Newcomer: Neue „Game of Thrones“-Serie findet Hauptdarsteller

Ex-Rugby-Spieler Peter Claffey neben dem erst neunjährigen Kinderdarsteller Dexter Sol Ansell. (lau/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 16:00 Uhr

Auch der zweite Serienableger zu "Game of Thrones" nimmt allmählich Form an: Die eher unbekannten Darsteller Peter Claffey und Dexter Sol Ansell übernehmen die Hauptrollen in "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".

Das erste "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon" geht in diesem Sommer auf dem US-Kanal HBO weiter. Doch auch eine zweite Serien-Auskopplung zum epischen Fantasy-Erfolg ist bereits in der Mache. Für die Show "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" stehen jetzt auch die zwei Hauptdarsteller fest, wie der offizielle X-Kanal von Max, dem Streamingdienst von HBO, nun bekannt gegeben hat.

Schauspiel-Newcomer für "Game of Thrones"-Ableger gecastet

Demnach werden der irische Darsteller Peter Claffey und der erst neunjährige Brite Dexter Sol Ansell in der Adaption der Geschichten von Dunk und Ei (oder im englischen Original: Dunk und Egg) die Hauptrollen übernehmen. Der ehemalige Rugby-Profi Claffey war zuvor bereits in der BBC-Serie "Wreck" zu sehen. Im neuen "Game of Thrones"-Spin-off übernimmt der 1,95 Meter große Darsteller passenderweise die Rolle des angehenden Ritters Ser Duncan der Große, der unter anderem für seine Körpergröße bekannt war.

Send a raven. Peter Claffey and Dexter Sol Ansell will star in the new @HBO Original Series, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, as Ser Duncan the Tall and Egg. Coming to Max. pic.twitter.com/OAXVSQKLrB — Max (@StreamOnMax) April 5, 2024

Dexter Sol Ansell spielte indes im vergangenen Jahr im Prequel-Film "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" Hauptfigur Coriolanus Snow in jüngeren Jahren. Der Kinderdarsteller verkörpert in "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" Ser Duncans Knappen Ei.

Die neue "Game of Thrones"-Serie basiert auf den "Heckenritter von Westeros"-Erzählungen von "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor George R. R. Martin (75). Die Serie spielt rund 100 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus "Game of Thrones", zu einer Zeit, als die Targaryen-Dynastie noch über Westeros herrscht, die vermeintlich letzten Drachen jedoch bereits verstorben sind.

Erwartet wird eine – im Vergleich zu "Game of Thrones" und "House of the Dragon" – im Umfang kleinere Fantasy-Serie. Ritter Ser Duncan und sein Knappe Ei ziehen in den Vorlagen-Novellen von George R. R. Martin durch die Lande, nehmen an Turnieren teil und erleben anderweitige Abenteuer. In der neuen Serie "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" könnten daher weniger verschiedene Figuren und Schauplätze als in den bisherigen zwei Serien vorkommen. Auch wird es wohl seltener um bekannte Themen wie die Politik von Westeros und Nachfolge-Kämpfe um den begehrten Platz auf dem Eisernen Thron gehen als in "House of the Dragon" oder "Game of Thrones".

Ein Starttermin für die neue Serie steht gegenwärtig noch nicht fest.