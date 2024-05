Achtung, Trend-Alarm! Renaissance der Polka Dots: Dieser Print dominiert den Sommer 2024

Schauspielerin Zoë Kravitz bei der Saint Laurent Fashion Show für Frühling und Sommer 2024 in einem angesagten Polka-Dot-Style. (the/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 22:31 Uhr

Das klassische Punktemuster, bekannt als Polka Dots, ist zurück und wird im Sommer 2024 nicht zu übersehen sein. Designers haben diesen Trend in ihre neuesten Kreationen einfließen lassen. Damit wird das verspielte Muster zur neuen Must-have für Modebegeisterte.

Polka Dots sind zurück und im Sommer 2024 nicht zu übersehen. Das klassische Muster, das schon so oft seinen Weg in die Kleiderschränke gefunden hat, erlebt gerade eine wahre Renaissance. Von den Laufstegen der großen Modemetropolen bis hin zu den Straßen der Städte – Polka Dots dominieren jetzt als Print wieder die Modewelt und zeigen sich in neuen, aufregenden Interpretationen.

Video News

Betrachtet man die aktuellen Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2024 sowie Herbst und Winter 2024, wird schnell klar, dass gepunktete Kleidungsstücke eine feste Größe in der Mode bleiben. Designer weltweit haben Polka Dots dieses Jahr in ihre Kreationen integriert und so dafür gesorgt, dass verspielte Blumenprints als Must-have-Muster abgelöst werden. Wer jetzt noch Zweifel hat, kann sich von den folgenden drei Styling-Inspirationen überzeugen lassen. Sie sind der beste Beweis dafür, dass Polka Dots alles andere als altmodisch sind:

Trend Alarm bei transparenten Polka Dots

Ein absoluter Hingucker im Sommer 2024 sind transparente Polka Dot Kleider und Oberteile. Besonders beliebt sind dabei schwarze Stoffe mit weißen Punkten. Diese Kombination wirkt nicht nur sehr sophisticated, sondern verleiht jedem Outfit auch eine aufregende edgy Note. Ob als einfaches Top oder als Kleid, das über einem zarten Slip Dress getragen wird – dieser Look ist sowohl verführerisch als auch vielseitig.

Feminine Kleider mit Polka-Dot-Print

Feminin und verspielt präsentieren sich Kleider mit schwarz-weißem Polka-Dot-Print. Besonders im Trend liegen dazu in Kombination Details wie Rüschen, Volants und Schnitte, die die Taille oder das Dekolleté betonen. Diese Kleider sind perfekt für sommerliche Tage und verleihen jeder Trägerin einen romantischen und zugleich modischen Touch. Am besten trägt man dazu schlichte Accessoires, um den Look nicht zu überladen und den angesagten Print in den Vordergrund zu stellen.

Neckholder-Kleider mit überdimensionalen Polka Dots

Für jene, die gerne modische Statements setzen, sind Neckholder-Kleider mit überdimensionalen Polka Dots und V-Ausschnitt genau das Richtige. Diese Kleider vereinen Retro-Chic mit modernem Design und sind ideal für besondere Anlässe oder einen stilvollen Dinner-Abend im Restaurant. Die übergroßen Punkte ziehen alle Blicke auf sich und machen ein Polka-Dot-Kleid zu einem absoluten Must-have im Kleiderschrank.