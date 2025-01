Neues Leben in Europa Richard Gere in Spanien „glücklicher als je zuvor“

Richard Gere und Alejandra Silva im November bei einer Premierenfeier in New York. Jetzt leben sie in Madrid. (rho/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 22:33 Uhr

US-Schauspieler Richard Gere ist vor Kurzem für seine Frau Alejandra Silva in deren spanische Heimat gezogen. Europa habe ihm neuen Schwung verliehen, verrät er jetzt.

Der amerikanische Schauspieler Richard Gere (75) hat enthüllt, dass er nach einem Umzug nach Spanien mit Ehefrau Alejandra Silva (41) und den Kindern "glücklicher als je zuvor" ist. In einem Interview mit der "Elle España" schwärmt der "Pretty Woman"-Star über sein neues Leben in Europa.

Richard Gere habe neue Erfüllung gefunden, seit er mit seiner Frau, einer spanischen PR-Beraterin, und den gemeinsamen Kindern sowie ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung nach Madrid gezogen ist. "Die Wahrheit ist, dass Sie uns in neuem Schwung sehen. Wir sind glücklicher als je zuvor. [Alejandra], weil sie zu Hause ist und ich, weil ich glücklich bin, wenn sie glücklich ist", erzählt der Hollywoodstar.

Silva ergänzt, dass sie und ihr Mann im Gleichschritt sind, seit sie sich 2014 in Positano an der italienischen Amalfiküste kennengelernt haben, und dass sie ihre Träume und Ziele seit ihrer Heirat im Jahr 2018 weiter aufeinander abgestimmt hätten. "Wir sind wie Seelenverwandte", sagt sie. "Wir haben die gleichen Werte, wir sehen die Welt auf die gleiche Weise und vom ersten Moment an hatten wir das Gefühl, dass wir uns schon lange kennen. Und das passiert nur einmal, wenn überhaupt." Sie wären durch das Karma ihrer vergangenen Leben verbunden.

Madrid statt Hollywood

Der US-Amerikaner teilte seine Pläne, nach Spanien zu ziehen, erstmals im April 2024 und dass der Umzug in das Heimatland seiner Frau ihr erlauben würde, näher bei ihren Verwandten zu sein. "Für Alejandra wird es wunderbar sein, näher an ihrer Familie, ihren lebenslangen Freunden und ihrer Kultur zu sein", verkündete Gere in der spanischen "Vanity Fair". "Sie war sehr großzügig und hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also ist es nur fair, dass ich ihr mindestens weitere sechs Jahre in ihrer Welt schenke."

Richard Gere war erst skeptisch

Im Oktober zeigte sich der Leinwand-Gentleman noch skeptisch, als er über die Auswanderung mit der "Bild"-Zeitung gesprochen hatte: "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen." Er selbst werde sich an sein Leben in Madrid gewöhnen müssen. "Ich kenne dort einige Leute, aber ich habe keinen Freundeskreis, den ich als meine Heimat betrachte. Das wird sich mit der Zeit ändern", erklärte der Schauspieler.