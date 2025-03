Stars Marc Terenzi: Radikaler Neuanfang nach Aufenthalt in Entzugsklinik

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2025, 14:00 Uhr

Marc Terenzi verriet, dass er sich von falschen Freundschaften verabschiedete und nach einem Aufenthalt in einer Berliner Entzugsklinik einen radikalen Neustart auf Mallorca wagte.

Der ‚Don’t Recognize You‘-Sänger, der zuvor mit Sarah Connor (44) verheiratet war, ergriff für seinen persönlichen Neuanfang vor Kurzem drastische Maßnahmen und löschte rund 12.000 Kontakte aus seinem Handy, die er als falsche Freunde betrachte.

Der 46-jährige Künstler enthüllte in einem emotionalen Videoclip auf seinem Account auf Instagram, dass er sich von seinen falschen Freunden trennte, weil keiner dieser Menschen weiterhin Platz in seinem Leben habe. Marcs radikale Entscheidung scheint festzustehen und er erklärte: „Ich brauche keinen dieser Leute mehr in meinem Leben.“ Terenzi offenbarte zuvor gegenüber ‚Bild‘, dass er in der Vergangenheit mit schweren Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Während seines Aufenthaltes in der Entzugsklinik sei ihm aufgefallen, wie wenig Unterstützung er von seinem Umfeld erhielt. Der Star erzählte auf seiner Social-Media-Plattform: „Als es mir am schlechtesten ging, haben mich nur etwa sechs Leute angerufen.“ Daraufhin habe er sich dazu entschieden, sich von all denjenigen, die keine wahren Freunde für ihn waren, zu trennen. Bei seinem Neuanfang auf Mallorca konzentriert sich Terenzi jetzt nicht nur auf seine Karriere als Musiker, sondern plant, dort als Geschäftsmann drei Eisdielen zu eröffnen.