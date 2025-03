Stars Das macht Nena an ihrem Geburtstag

Nena - The Voice of Germany Jurorin 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 14:00 Uhr

Die Neue-Deutsche-Welle-Ikone will an ihrem Ehrentag vor allen Dingen ausgiebig feiern.

Nena will an ihrem Ehrentag vor allen Dingen ausgiebig feiern.

Die Neue-Deutsche-Welle-Ikone wird am heutigen 24. März 65 Jahre alt. Dass sie theoretisch im Rentenalter angekommen ist, interessiert die ‚Nur geträumt‘-Interpretin jedoch herzlich wenig. Denn wie sie im Gespräch mit der ‚Bild-Zeitung‘ verriet, will Nena an ihrem Jahrestag unbedingt dasTanzbein schwingen. „Ich freue mich auf eine schöne Geburtstagsparty, wo wir ausgiebig tanzen werden. Das habe ich mir für dieses Jahr gewünscht. Den Tanz in den Frühling, der alles neu erblühen lässt und für Neuanfang steht.“ In den kommenden Monaten hat Nena außerdem einen ziemlich vollen Terminkalender: Ihre europaweite Tournee wird sie durch zehn Länder führen, insgesamt sind 41 Konzerte geplant.

Ihren großen Durchbruch schaffte Nena, die mit bürgerlichem Namen Gabriele Susanne Kerner heißt, im Jahr 1983 mit ihrem Welthit ’99 Luftballons‘. Das Lied, das in Deutschland bereits die Spitze der Charts erklommen hatte, wurde in den USA durch niemand Geringeren als die ‚Wir Kinder vom Bahnhof Zoo‘-Protagonistin Christiane F. populär. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, befand sich Christiane F. 1983 gemeinsam mit Nina Hagen auf Promotour in Amerika, wo sie einem Radio-DJ in Los Angeles eine Kassette mit ’99 Luftballons‘ überließ. Der Song erreichte daraufhin Weltruhm und machte Nena zu der deutschen Musikikone, die sie heute ist.