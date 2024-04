Stars Robbie Williams: Deshalb machte er Schluss mit Twitter

Robbie Williams Performs At The Royal Sandringham Estate - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2024, 10:57 Uhr

Der Popsänger enthüllt, wieso er seinen Account auf der Social-Media-Plattform löschte.

Robbie Williams twittert nicht mehr, weil er überzeugt ist, dass es seine Karriere zerstört hätte.

Der 50-jährige Popstar hat zugegeben, dass er sich von Twitter – jetzt bekannt als X – zurückgezogen hat, weil seine frechen Witze nicht gut ankamen und ein bestimmter Gag über Ladendiebstahl große Empörung auslöste.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Observer‘ enthüllt er: „Ich bin nicht auf Twitter. Das würde meine Karriere ruinieren. Das letzte Mal, als ich dort war, habe ich einen Tweet abgesetzt, in dem es hieß: ‚Ich habe Lust, Ladendiebstahl zu machen. Hat jemand gute Vorschläge für Ladendiebstähle?‘ Die Person, die Gail’s, die Bäckerei, betreibt, sagte: ‚Das ist furchtbar. Das ist ein Popstar, der in einer Seifenblase lebt. Wie kann er es wagen?‘ Ich habe die Reaktionen gesehen und dachte mir: ‚Ich glaube, Twitter ist nichts für mich.‘ Ich habe mir die Finger verbrannt.“

Der ehemalige Take That-Star habe befürchtet, dass er wegen seiner Witze „gecancelt“ werde. „Ich bin Robbie Williams, also stecke ich in einer bestimmten Box“, erklärt der Sänger. „Ich bin in einer Popstar-Box und wenn der Popstar anfängt, sich anders zu verhalten, als es ein Popstar tun sollte, dann stiftet das Verwirrung, was ich mag, aber es könnte auch dazu führen, dass ich gecancelt werde.“

Robbie ist jedoch ein großer Fan von Instagram und gibt zu, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Zeit auf der App verbringt. „Da ich eine süchtige Person bin, schätze ich, dass ich im Moment süchtig nach den sozialen Medien bin“, gesteht er.