Stars Robbie Williams: Wie verbringt er seinen 50. Geburtstag?

Robbie Williams and Ayda Field - Theatre Royal Haymarket 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 15:37 Uhr

Der ‚Angels‘-Interpret wünscht sich für seinen besonderen Jahrestag eine kleine Feier.

Robbie Williams will an seinem 50. Geburtstag vor allen Dingen eines: Kuchen.

Der ‚Angels‘-Interpret wird am heutigen Dienstag (13. Februar) ein halbes Jahrhundert alt. Diesen besonderen Tag verbringt er zusammen mit seiner Ehefrau Ayda Field und den gemeinsamen Kindern Teddy (11), Charlie (9), Coco (5) und Beau (3) in der Schweiz. Obwohl der ehemalige Take-That-Star lange für seine wilden Partynächte bekannt war, wünscht sich Robbie mit Fünfzig offenbar lieber eine ruhige Feier im Kreise seiner Liebsten. Ayda verriet über die Geburtstagsparty im Gespräch mit ‚HELLO!‘: „Wir werden ihn mit ganz viel Zeit und Liebe verwöhnen und es einfach und klein halten. Es wird Kuchen geben. Dieser Mann liebt seinen Kuchen. Wir zwei waren vor kurzem auf einem Date und das haben wir nicht so oft. Das war also wirklich schön. Normalerweise essen Rob und ich dann zu Abend, oder ich komme zu seinen Konzerten, wenn die Kinder im Bett sind. Obwohl da 80.000 Leute sind, sind wir danach ganz alleine im Backstage. Es ist eine Herausforderung mit vier Kindern Zeit für so etwas zu finden, aber wenn wir es schaffen, dann wollen wir lachen und uns austauschen.“

Das Model und der Sänger lernten sich 2006 kennen, als sie gemeinsam an einem Dokumentarfilm arbeiteten. Über ihre Beziehung zu Robbie sagt Ayda im Interview: „Wow, wir haben so viel zusammen erlebt, so viele wunderschöne Dinge. Ich bin dankbar zu wissen, dass der Mann, den ich liebe, immer noch der Mann ist, mit dem ich verheiratet bin, nur noch besser.“