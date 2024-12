Stars Robert Pattinson: Hört er nach der ,Batman’-Trilogie mit dem Schauspielern auf?

Robert Pattinson sprach darüber, dass er sich nach dem Abschluss seiner ,Batman‘-Trilogie „echt zur Ruhe setzen“ könnte.

Der 38-jährige Schauspieler debütierte 2022 in der Hauptrolle des Superhelden in Matt Reeves‘ Blockbuster ,The Batman‘ und wird in zwei weiteren Filmen mit dabei sein, um die Filmreihe zu vervollständigen.

Der ,Twilight‘-Star, der seine Karriere im Alter von 17 Jahren mit der Rolle des Cedric Diggory in ,Harry Potter und der Feuerkelch‘ (2005) startete, verkündete, dass er sich nach dem Abschluss des dritten Streifens möglicherweise von der Schauspielerei verabschieden könnte. Robert sagte in einem Interview mit dem ,Style‘-Magazin der ,New York Times‘: „Am Ende könnte ich mich echt zur Ruhe setzen. Als ich meinen ersten Job bekam, hätte ich in einer Million Jahre gar nicht gedacht, dass ich das weiterhin machen würde. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch so läuft.” Der zweite Film der ,Batman‘-Trilogie soll im Jahr 2026 in die Kinos kommen. Der Darsteller gab zu, dass ihm die Schauspielerei viel „Energie“ kosten würde: „Das Wichtigste ist es, sich ständig daran zu erinnern, was der Job ist. Es ist eine Disziplin, seine Energie für nichts anderes als das aufzuwenden.“ Der ,Mickey 17‘-Darsteller habe insbesondere die Gelegenheit genossen, als Produzent an dem Projekt zu arbeiten, nachdem er einen Produktionsvertrag mit Warner Bros unterzeichnete.