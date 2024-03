Film Roddenberry Entertainment-Chef Trevor Roth: Neuer ‚Star Trek‘-Film erscheint in naher Zukunft“

Trevor Roth - March 2024 - Getty Images - Star Trek SXSW Conference BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 16:00 Uhr

Der Chef des Unternehmens versprach, dass in „sehr naher Zukunft" ein neuer Film erscheinen wird.

Roddenberry Entertainment-Chef Trevor Roth versprach, dass in „sehr naher Zukunft“ ein neuer ‚Star Trek‘-Film erscheinen wird.

Ein vierter Film der neu gestarteten Filmreihe steckt seit einiger Zeit in der Entwicklung und Roth bestätigte, dass Paramount Pictures einen „Plan“ für weitere Projekte habe.

Roth erklärte in einem Interview gegenüber ‚Screen Rant‘ bei SXSW: „Ich kann nicht viel sagen, aber ich kann sagen, dass es die Absicht von Paramount ist, die ‚Star Trek‘-Seite von Filmen herauszufinden und herauszufinden, was dort vor sich geht. Es besteht durchaus die Absicht, dass ein neuer Film kommt. Es gibt viele Geheimnisse darüber, was dort passieren wird. Aber es gibt einen Plan, der in die Tat umgesetzt wird. Und wir freuen uns sehr, dass er wieder auf die Leinwand kommt.“ ‚Star Trek 4‘ befindet sich seit acht Jahren in der Entwicklung, wobei Roth auch die Probleme erläuterte, die hinter den Kulissen entstehen können: „Die Leute haben sich oft gefragt: ‚Oh, warum passiert das oder jenes nicht?‘ Und manchmal sind das echt gute Fragen. Und manchmal geschieht hinter den Kulissen eine Menge, von der man nicht weiß, dass sie die Sache schwieriger machen kann, als man das denkt.“ Chris Pine hatte in den drei vorherigen Filmen die Rolle des Captain James T. Kirk gespielt und kritisierte die Tatsache, dass die Darsteller immer die „letzten Leute“ seien, die Informationen über neue Projekte erfahren würden.