Mit "Let's Dance"-Star „RTL Wasserspiele“: TV-Event kehrt im Mai auf die Bildschirme zurück

Die acht prominenten Teilnehmer der "RTL Wasserspiele": Antonia Hemmer, Serkan Yavuz, Nina Moghaddam, Pascal Hens, Jess Maura, Isi Glück, Adriano Salvaggio und Valentin Lusin (v.l.n.r.). (lau/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 17:10 Uhr

"Let's Dance"-Star Valentin Lusin und sieben weitere Prominente nehmen an der dritten Ausgabe der "RTL Wasserspiele" teil. Schon im Mai kehrt das TV-Event auf die Bildschirme zurück.

Die TV-Show "RTL Wasserspiele" erhält auch eine dritte Ausgabe. Am 18. Mai um 20:15 Uhr stürzen sich erneut acht prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Kanaren-Insel Teneriffa in die Fluten des Wasserparks Siam Park, wie der Kölner Privatsender heute per Pressemitteilung bekannt gab. Moderiert wird das Event wie im vergangenen Jahr von Laura Papendick (35) und Jan Köppen (41). Comedian Oliver Pocher (46) feuert die Promis erneut als sogenannter Bademeister an.

"Let's Dance"-Star und mehr: Diese Promis nehmen an "RTL Wasserspiele" teil

Mit dabei sind in diesem Jahr "Let's Dance"-Star Valentin Lusin (37), "Unter uns"-Darstellerin Jess Maura Opitz (27), Sängerin Isi Glück (33), Reality-Star Antonia Hemmer (24), Moderatorin Nina Moghaddam (43), Ex-Handballer Pascal Hens (44) sowie die Reality-Stars Serkan Yavuz (27) und Adriano Salvaggio (29).

Die prominenten Teilnehmer müssen in der Wettkampf-Show alles in allem acht Spiele absolvieren, um sich zum König oder zur Königin der "RTL Wasserspiele" zu krönen. Der Siam Park auf Teneriffa gilt als einer der größten Wasserparks der Welt. Geboten werden unter anderem bis zu vier Meter hohe Wellen und der sogenannte "Tower of Power" mit 28 Meter freiem Fall. "Ob am Kran über das Wellenbecken zu schwingen, mit 60 km/h über das Wasser gezogen zu werden – unseren Promis wird alles abverlangt! Inmitten des Wellenbeckens und auf dem Rutschen, müssen sich die Promis beweisen", heißt es von RTL vorab zu den bevorstehenden Wettkämpfen.

Im Vorjahr triumphierte Model und Reality-Star Cecilia Asoro (28) und krönte sich zur Wasserkönigin. In der ersten Ausgabe der Spielshow holte Reality-Star Benjamin Melzer (37) den Sieg und die erste "Goldene Badekappe".