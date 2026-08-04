Stars Rupert Grint sagt, es sei sein ‚Schicksal‘ gewesen, im neuen Film ‚Nightborn‘ mitzuspielen

Rupert Grint - SERVANT Season 4 Premiere, Lincoln Center, New York City,Jan 9, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 18:00 Uhr

Rupert Grint sagt, es sei sein 'Schicksal' gewesen, im neuen Film 'Nightborn' mitzuspielen.

Rupert Grint hatte das Gefühl, dass es vorherbestimmt gewesen sei, eine Rolle in ‚Nightborn‘ anzunehmen.

Der ehemalige ‚Harry Potter‘-Star spielt an der Seite von Seidi Haarla in dem Film, der die Geschichte eines Paares erzählt, das gezwungen ist, in einen abgelegenen Wald zu ziehen, nachdem sich ihr neugeborenes Baby als blutsaugender Troll entpuppt. Rupert hat mit seiner Partnerin Georgia Groome zwei Kinder. Das Paar erfuhr gerade, dass es seine zweite Tochter erwartete, als er das Drehbuch für das Projekt las. Im Gespräch mit ‚Awards Radar‘ sagte er: „Seltsamerweise hatten wir gerade erfahren, dass wir noch ein Kind erwarten, also mein zweites. Deshalb fühlte es sich irgendwie so an, als wäre es wirklich Schicksal gewesen, dass ich diesen Film machen sollte.“

Rupert ergänzte, dass ihm die Szene, in der Seidis Figur ein Kind zur Welt bringt, seit den Dreharbeiten nicht mehr aus dem Kopf gegangen sei. Er sagte: „Ich erinnere mich daran, das Drehbuch zu lesen. Besonders die Geburtsszene hat mich sehr mitgenommen, weil das einfach etwas unglaublich Beängstigendes ist. Man weiß wirklich nicht, was passieren wird. Es ist ziemlich traumatisch. Es war also eine Reise, aber es ist ein großartiger Film.“ Auch Seidi zeigte sich von dem Thema Elternschaft tief bewegt. Sie sagte: „Ich denke, Mutterschaft ist die herausforderndste, lehrreichste und erfüllendste Rolle und Identität, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ich glaube, sie ist eine Quelle, aus der man alles schöpfen kann.“

In einer der letzten Szenen des Films tanzt Rupert. Der 37-Jährige gab zu, dieser Idee zunächst „skeptisch“ gegenübergestanden zu haben. Er erklärte: „Als ich hörte, dass es eine Tanzszene mit einer Choreografie geben würde, war ich ziemlich skeptisch. Aber ich habe Hanna [Bergholm, die Drehbuchautorin und Regisseurin des Films] immer vertraut, und am Ende war das etwas, das der Figur wirklich sehr geholfen hat. Die Szene lebt von einer sehr intensiven, überhöhten Atmosphäre. Sie war stark choreografiert, aber gerade dadurch erzählt sie unglaublich viel über die Beziehung und darüber, wie wir sie schließlich in diesen letzten Konflikt abgleiten sehen.“ Darauf angesprochen, dass er und Seidi dadurch „wirklich sehr nah“ zusammenarbeiten mussten, sagte Rupert, das sei „wirklich, wirklich hilfreich“ gewesen. Er fügte hinzu: „Es hat uns durch die gesamte Reise begleitet. Wir konnten immer wieder darauf zurückgreifen. Auch der intensive Blickkontakt war wichtig. Es gab viele Szenen, in denen unsere Gesichter sehr nah beieinander waren. Ich habe diese Erfahrung wirklich genossen. Es war großartig. Ich habe viel gelernt.“